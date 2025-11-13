Позбудетеся протягів за копійки. Британка підказала, як швидко утеплити будинок (відео)

Достатньо закрити всі щілини навколо вікон або дверей цією стрічкою

Напередодні зими та через часті відключення електроенергії українці шукають способи, як без особливих витрат зберегти в будинку тепло. Один з таких способів підказала британка, яка позбулася протягів за допомогою cамоклеючої стрічки.

У Tik-Tok жінка поділилася відео, в якому розповіла, як правильно клеїти цю стрічку на вікна. Виявилось, що це зовсім не складно.

Як недорого утеплити вікна взимку

Для того аби швидко позбутися протягів, візьміть ущільнювальну самоклеючу стрічку для вікон і дверей. Виготовлена вона з м’якого, але щільного матеріалу, має клейку основу, тому без особливих зусиль кріпиться на будь-яку поверхню.

Як швидко та недорого утеплити вікна

Використовувати стрічку потрібно вздовж рам вікон, балконних отворів чи будь-яких щілин, через які проходить холодне повітря. Спочатку очистьте поверхню від пилу, відміряйте потрібну довжину стрічки, зніміть захисну плівку й акуратно приклейте її по периметру вікна.

Після наклеювання стрічка утворює щільне прилягання між рамою та стулкою, запобігаючи проникненню потоків холодного повітря. Також вона захистить від пилу та вологи, що потрапляють з вулиці.

На платформі Temu така стрічка коштує в середньому близько 2,20 долара за 3 метри (близько 90 гривень). Там можна вибрати стрічку будь-якої ширини.

Ціни на самоклеючу стрічку для вікон від протягів

"Телеграф" писав раніше, чим утеплити вікна взимку. Цей засіб коштує копійки, а ефект помітний одразу.