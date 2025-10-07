Жодні заморозки не страшні. Як врятувати квіти на клумбі від холодів (дієвий лайфхак)

Знадобиться тільки лопата і трохи часу

З приходом осені у городників та садівників з'являється чимало роботи, деяку треба зробити якомога швидше. Адже перші сильні заморозки можуть зіпсувати рослини. Віднести до списку обов'язкових робіт можна й підкопування квітів.

"Телеграф" розповість, як це правильно робити та коли. Зауважимо, що підкопування — важливий етап підготовки квітів до зими, його не можна ігнорувати.

Навіщо підкопувати квіти

Підкопування — це спосіб захисту коріння та прикореневого стебла від морозів, шляхом використання землі. Тобто багаторічну рослину буквально закопують, присипаючи ґрунтом навколо коріння. Саме цей ґрунт буде промерзати під час сильних морозів, а корінь і трошки стебла перебуватимуть у безпеці. Таким чином можна захистити рослини від "холодної смерті".

Коли підкопувати квіти:

багаторічні — рання осінь, коли рослинки вже готуються до зими. Краще до перших сильних заморозків.

бульбові (тюльпани, нарциси) — коли листя пожовтіло й відпало, до перших заморозків.

коренеплоди (гіацинти, півонії) — у жовтні, до перших заморозків.

Зауважимо, що однорічні рослини не підкопують, адже вони не зимують. Окрім того, бульбові квіти можна викопувати на зиму, зберігаючи у підвалі, і ранньою весною висаджувати їх.

Як правильно підкопувати квіти

Підготовка ґрунту починається за 1-2 дні до робіт. Його слід рясно полити, а також зовсім трошки удобрити. Підкопувати слід рослини по колу, на відстані від стебла 10-15 см для дрібних рослини, та більше для великих. Глибина занурення лопати у тих самих пропорціях. Копати слід обережно, аби не пошкодити коріння.

Підкопана троянда

Підкопують рослини по колу, за допомогою лопати чи вил, підіймаючи грудку ґрунту знизу і присипаючи коріння по колу. На виході має утворитись насип у центрі з рослиною.

Зауважимо, що сильно обрізати стебла на зимівлю не рекомендують, адже саме старе, відмерле стебло на весні буде індикатором. Тобто за ним ви побачите, де треба підрізати стебло, аби воно дало нові гілочки.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим найкраще удобрювати город восени.