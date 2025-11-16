З Днем працівників сільського господарства 2025! Яскраві привітання у картинках та листівках

Рус

З Днем працівників сільського господарства 2025!

Фермер. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Обов'язково привітайте знайомих фермерів, аграріїв, агрономів

У третю неділю листопада традиційно відзначається День працівників сільського господарства. Це день фермерів, агрономів, тваринників, механізаторів, агроінженерів та всіх, хто працює на землі, часто — у будь-яку погоду, у будь-якій реальності, навіть під час війни.

Це свято людей, без яких жоден наш ранок, жодна вечеря і жодна продовольча безпека не були б можливими. Саме завдяки аграріям України перебуває в топі світових експортерів, що рятує економіку. Тому привітати працівників сільського господарства — дуже важливо.

Зробити це можна за допомогою красивої листівки. Надішліть яскраву листівку всім, хто працює на полях, фермах, у садках та теплицях, займається вирощуванням рослин і розведенням тварин.

Для цього "Телеграф" зібрав для вас найяскравіші листівки. Порадуйте близьких у їх професійне свято.

День працівників сільського господарства
З днем працівників сільського господарства листівки
День аграріїв листівки
День працівників сільського господарства 2025 картинки
День працівників сільського господарства 2025 листівки

