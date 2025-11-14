До першого снігу рукою подати? Коли в Україну прийде зимова погода

Насолоджуватись теплом залишилось лічені дні

Вже наступного тижня, а саме у вівторок та середу, 18-19 листопада, Україну може накрити справжня зимова погода. Адже прогнозується сильне похолодання та сніг.

Що треба знати:

З 18 листопада в Україні почнеться похолодання

Сніг можливий на заході та півночі країни

До кінця тижня в Україні збережеться тепла погода

Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко. Вона каже, що з 18 листопада в Україні досить сильно зміниться погода. Однак прогноз орієнтовний, тому погода наступного тижня може бути інша.

"Вівторок — істотне похолодання до невеликих "мінусів" вночі, а вдень до +2+6 градусів і є ймовірність 19-го листопада на заході, півночі та в центрі України мокрого снігу", — йдеться у повідомленні.

Схожі дані наводить й Укргідрометцентр. Так, у вівторок, 18 листопада, прогнозуються температурні коливання протягом доби від +2 до +15 градусів. Опади у вигляді дощу та мокрого снігу будуть переважно на заході та півночі України.

Погода в Україні 18 листопада

Вже у середу, 19 листопада, опади накриють всю територію країни, але ймовірність снігу збережеться для західних областей та північних. При цьому температура протягом доби сягатиме від -1 градуса до +13 градусів.

Погода в Україні 19 листопада

Водночас Віталій Постригань, начальник Черкаського обласного гідрометцентру в матеріалі "Телеграфу" казав, що до кінця тижня (до 16 листопада) на погоду впливатиме антициклон з Європи, шлях холоду в наші широти перекритий. Таким чином про похолодання ще зарано говорити.

"Про встановлення снігового покриву говорити передчасно. Проте зима попереду", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" розповідав, які сюрпризи готує українцям зима у 2025 та 2026 роках.