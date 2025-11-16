Укр

С Днем работников сельского хозяйства 2025! Яркие поздравления в картинках и открытках

Наталья Дума
Читати українською
Новость обновлена 16 ноября 2025, 12:11
Фермер. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Обязательно поздравьте знакомых фермеров, аграриев, агрономов

В третье воскресенье ноября традиционно отмечается День работников сельского хозяйства. Это день фермеров, агрономов, животноводов, механизаторов, агроинженеров и всех тех, кто работает в земле — часто в любую погоду, в любой реальности, даже во время войны.

Это праздник людей, без которых ни одно наше утро, ни ужин и ни продовольственная безопасность не были бы возможны. Именно благодаря аграриям Украины находится в топе мировых экспортеров, что спасает экономику. Поэтому поздравить работников сельского хозяйства очень важно.

Сделать это можно с помощью красивой открытки. Отправьте яркую картинку всем, кто работает на полях, фермах, в садах и теплицах, занимается выращиванием растений и разведением животных.

Для этого "Телеграф" собрал для вас самые яркие открытки. Порадуйте близких в их профессиональный праздник.

День работников сельского хозяйства
С днем работников сельского хозяйства открытки.
День аграриев открытки.
День работников сельского хозяйства 2025 года картинки
День работников сельского хозяйства 2025 открытки

