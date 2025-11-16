День обернеться грошовими втратами та невдачами: що суворо заборонено робити 16 листопада

Намагайтеся не ігнорувати, 16 листопада, основних традицій та заборон

У неділю, 16 листопада, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святого пам’ять апостола Левія Матвія. За старим стилем це свято припадало на 29 листопада.

Апостол Левій Матвій був одним із дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа. Після розп’яття Христа він створив перше канонічне Євангеліє – від Матвія. Загинув мученицькою смертю: ідолопоклонники стратили його через те, що він не зрікся віри.

Що можна робити 16 листопада:

Цього дня віряни вертаються з молитвами до апостола Левія Матвія, просячи заступництва та захисту від бід;

Сьогодні корисно виявляти чесність, стійкість і старанність, допомагати близьким та нужденним, робити добрі вчинки;

Дозволяється займатися домашніми справами, дбати про порядок та чистоту в будинку;

Що не можна робити 16 листопада:

Цього дня не можна сваритися та виявляти гнів, щоб не відлякати щастя та зберегти гармонію в сім’ї;

Не варто позичати або давати великі суми грошей, щоб не позбутися фінансового добробуту;

Не можна заздрити, обговорювати чужі недоліки та пересуди, щоб не залучити негатив у своє життя;

Не варто лінуватися і відкладати важливі справи на потім, інакше енергія дня буде витрачена даремно;

Не можна йти на обман, хитрість чи нечесні вчинки, тому що вони можуть призвести до втрат і невдач;

Не можна залишати незакінчені справи, особливо пов’язані з грошима чи господарством, тому що залучите фінансові втрати.

