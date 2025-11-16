Гороскоп на 17 листопада: грошова удача у Левів, труднощі у Стрільців

Всесвіт допоможе у досягненні найамбіційніших цілей

У період останнього у 2025 році ретроградного Меркурія "Телеграф" підготував гороскоп на завтра, 17 листопада, щоб ви заздалегідь знали, чого чекати від цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Хороший день для розслаблення: можна насолодитися чашкою улюбленої кави, відвідати друзів або провести час із домашнім улюбленцем. Головне завтра — лягайте спати вчасно.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День обіцяє бути приємним та спокійним, але краще не показувати близьким свій характер. Зараз важливо зберігати доброзичливі стосунки, адже гармонія може виявитися нестабільною. Це чудовий час, щоб зайнятися особистими справами.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Всесвіт завтра благоволить найсміливішим прагненням — тому рішучість і наполегливість стануть вашими найкращими якостями. Не сумнівайтеся та приймайте важливі рішення самостійно.

Рак (22 червня — 22 липня)

День складеться вдало, якщо направити свою енергію на справи, які потребують особливої уваги та залучення. Відмінний настрій та внутрішня зібраність допоможуть легко подолати будь-які перешкоди.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У центрі уваги — укладання договорів, фінансові справи та зміцнення бюджету. У стосунках також збережеться позитивний настрій: можна призначати побачення, зміцнювати почуття та відновлювати втрачені зв’язки.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Розташування нічних світил завтра може викликати в оточуючих непослідовність та нелогічну поведінку. Краще присвятити день усамітненню та відновленню внутрішньої рівноваги.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День сприяє монотонній та трудомісткій роботі. Він підійде для навчання, особливо вивчення іноземних мов. Вечір варто провести у спокійній домашній атмосфері.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Вдалий час для нового — зміни звичної діяльності, пошуку цікавих хобі, проходження додаткових курсів чи практик, пов'язаних з внутрішнім розвитком. Всесвіт обіцяє легке засвоєння інформації.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Можливі незаплановані витрати та фінансові труднощі, і не виключено, що їх причиною стануть вчинки близьких. Проте обставини дня дадуть шанс відкласти неприємні справи та питання, які потребують відповідальності.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Варто бути обережніше з людьми, схильними до вдавання. Постарайтеся і самим уникати фальшивих емоцій – оточуючі легко помітять нещирість. У складних ситуаціях краще зберігати холоднокровність.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Цей день сприятливий для відвертих розмов із близькими: поділившись потаємним, ви зможете отримати цінну пораду. При цьому намагайтеся контролювати емоції — не з’ясовуйте стосунки через дрібниці з друзями та рідними.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Важливо спокійно реагувати на будь-які неприємності. Напругу краще знімати за допомогою фізичних вправ та релаксації. Внутрішня рівновага дозволить приймати правильні рішення, навіть якщо вони даються непросто.