Гороскоп на 17 ноября: денежная удача у Львов, трудности у Стрельцов
Вселенная поможет в достижении самых амбициозных целей
В период последнего в 2025 году ретроградного Меркурия "Телеграф" подготовил гороскоп на завтра, 17 ноября, чтобы вы заранее знали, чего ждать от этого понедельника.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Хороший день для расслабления: можно насладиться чашкой любимого кофе, навестить друзей или провести время с домашним питомцем. Главное завтра — ложитесь спать вовремя.
Телец (21 апреля — 21 мая)
День обещает быть приятным и спокойным, но лучше не показывать близким свой характер. Сейчас важно сохранять доброжелательные отношения, ведь гармония может оказаться нестабильной. Это отличное время, чтобы заняться личными делами.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Вселенная завтра благоволит самым смелым устремлениям — поэтому решительность и настойчивость станут вашими лучшими качествами. Не сомневайтесь и принимайте важные решения самостоятельно.
Рак (22 июня — 22 июля)
День сложится удачно, если направить свою энергию на дела, которые требуют особого внимания и вовлеченности. Отличный настрой и внутренняя собранность помогут с легкостью преодолеть любые препятствия.
Лев (23 июля — 23 августа)
В центре внимания — заключение договоров, финансовые дела и укрепление бюджета. В отношениях тоже сохранится позитивный настрой: можно назначать свидания, укреплять чувства и восстанавливать утраченные связи.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Расположение ночных светил завтра может вызвать у окружающих непоследовательность и нелогичное поведение. Лучше посвятить день уединению и восстановлению внутреннего равновесия.
Весы (24 сентября — 23 октября)
День благоприятствует монотонной и трудоемкой работе. Он подойдет для обучения, особенно изучения иностранных языков. Вечер стоит провести в спокойной домашней атмосфере.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Удачное время для всего нового — смены привычной деятельности, поиска интересных хобби, прохождения дополнительных курсов или практик, связанных с внутренним развитием. Вселенная обещает легкое усвоение информации.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Возможны незапланированные расходы и финансовые трудности, и не исключено, что их причиной станут поступки близких. Однако обстоятельства дня дадут шанс отложить неприятные дела и вопросы, требующие ответственности.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Стоит быть осторожнее с людьми, склонными к притворству. Постарайтесь и самим избегать фальшивых эмоций — окружающие легко заметят неискренность. В сложных ситуациях лучше сохранять хладнокровие.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Этот день благоприятен для откровенных разговоров с близкими: поделившись сокровенным, вы сможете получить ценный совет. При этом старайтесь контролировать эмоции — не выясняйте отношения по пустякам с друзьями и родными.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Важно спокойно реагировать на любые неприятности. Напряжение лучше снимать с помощью физических упражнений и релаксации. Внутреннее равновесие позволит принимать верные решения, даже если они даются непросто.