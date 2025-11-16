Гороскоп на 17 ноября: денежная удача у Львов, трудности у Стрельцов

Вселенная поможет в достижении самых амбициозных целей

В период последнего в 2025 году ретроградного Меркурия "Телеграф" подготовил гороскоп на завтра, 17 ноября, чтобы вы заранее знали, чего ждать от этого понедельника.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Хороший день для расслабления: можно насладиться чашкой любимого кофе, навестить друзей или провести время с домашним питомцем. Главное завтра — ложитесь спать вовремя.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День обещает быть приятным и спокойным, но лучше не показывать близким свой характер. Сейчас важно сохранять доброжелательные отношения, ведь гармония может оказаться нестабильной. Это отличное время, чтобы заняться личными делами.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вселенная завтра благоволит самым смелым устремлениям — поэтому решительность и настойчивость станут вашими лучшими качествами. Не сомневайтесь и принимайте важные решения самостоятельно.

Рак (22 июня — 22 июля)

День сложится удачно, если направить свою энергию на дела, которые требуют особого внимания и вовлеченности. Отличный настрой и внутренняя собранность помогут с легкостью преодолеть любые препятствия.

Лев (23 июля — 23 августа)

В центре внимания — заключение договоров, финансовые дела и укрепление бюджета. В отношениях тоже сохранится позитивный настрой: можно назначать свидания, укреплять чувства и восстанавливать утраченные связи.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Расположение ночных светил завтра может вызвать у окружающих непоследовательность и нелогичное поведение. Лучше посвятить день уединению и восстановлению внутреннего равновесия.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День благоприятствует монотонной и трудоемкой работе. Он подойдет для обучения, особенно изучения иностранных языков. Вечер стоит провести в спокойной домашней атмосфере.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Удачное время для всего нового — смены привычной деятельности, поиска интересных хобби, прохождения дополнительных курсов или практик, связанных с внутренним развитием. Вселенная обещает легкое усвоение информации.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Возможны незапланированные расходы и финансовые трудности, и не исключено, что их причиной станут поступки близких. Однако обстоятельства дня дадут шанс отложить неприятные дела и вопросы, требующие ответственности.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Стоит быть осторожнее с людьми, склонными к притворству. Постарайтесь и самим избегать фальшивых эмоций — окружающие легко заметят неискренность. В сложных ситуациях лучше сохранять хладнокровие.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Этот день благоприятен для откровенных разговоров с близкими: поделившись сокровенным, вы сможете получить ценный совет. При этом старайтесь контролировать эмоции — не выясняйте отношения по пустякам с друзьями и родными.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Важно спокойно реагировать на любые неприятности. Напряжение лучше снимать с помощью физических упражнений и релаксации. Внутреннее равновесие позволит принимать верные решения, даже если они даются непросто.