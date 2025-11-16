Диванні королі. ТОП-5 найспокійніших порід котів

Через спокійний темперамент цих котів називають чемпіонами з ліні

Усі коти прекрасні, але певні породи мають спокійніший характер, не надто енергійні та не потребують багато уваги від власника. Так, темперамент окремих кішок буде різним, але деякі породи менш активні, ніж інші. Ось добірка з ТОП-5 порід котів, відомих своєю спокійною натурою:

Регдолл

Порода кішок Регдолл надзвичайно розслаблена та некваплива. Вони неймовірно спокійні та вважаються одними з найбільш слухняних порід котів. Регдолли також дуже ласкаві, і ймовірно, будуть слідувати за вами, чекаючи, поки ви влаштуєтеся, щоб вони могли пригорнутися.

Британська короткошерста

Британська короткошерста попри свою любов до уваги має ще й незалежний характер. Ця порода з віком стає спокійнішою, та демонструє грайливість у випадку, якщо це кошеня. Якщо ви мрієте про кота з аристократичним виглядом та спокійним характером, кіт-британець стане відмінним вибором.

Шотландська висловуха

Одна з найбільш впізнаваних порід кішок, шотландська висловуха – це порода, яка вимагає лише невеликої кількості уваги. Дуже виразні, їм сподобається спати на колінах.

Перська кішка

Приміром, перси є найпопулярнішою чистокровною породою котів у Сполучених Штатах, бо їх спокійний, ласкавий і ніжний характер має багато спільного з таким станом. Навіть нявкання перса м'яке і миле. Вони люблять обійми, домашніх тварин і із задоволенням відпочивають удома, спостерігаючи за повсякденною діяльністю своєї родини.

Екзотична короткошерста

Екзотична короткошерста

Екзотична короткошерста вважається однією з найбільш дружніх порід із товариським і ніжним характером, за який їх часто порівнюють із собаками. Це мила, ласкава та тиха порода для тих, хто має менші розміри оселі, оскільки їй не потрібно багато місця для бігу. Вона віддає перевагу теплим, затишним куточкам у домі зі своїм господарем. Нехай ці спокійні коти стануть вашими надійними провідниками у світі тепла та спокою, допомагаючи вам знайти ідеальний баланс у сучасному житті.