Диванные короли. ТОП-5 самых спокойных пород кошек

Из-за спокойного темперамента этих кошек называют чемпионами по лени.

Все кошки прекрасны, но определенные породы носят более спокойный характер, не слишком энергичны и не требуют много внимания от владельца. Да, темперамент отдельных кошек будет разным, но некоторые породы менее активны, чем другие. Вот подборка из ТОП-5 пород кошек, известных своей спокойной натурой:

Регдолл

Порода кошек Регдолл очень расслаблена и нетороплива. Они невероятно спокойны и считаются одними из самых послушных пород кошек. Регдоллы также очень ласковы, и вероятно, будут следовать за вами, ожидая, пока вы устроитесь, чтобы они могли привернуться.

Британская короткошерстная

Британская короткошерстная, несмотря на свою любовь к сведению, имеет еще и независимый характер. Эта порода с возрастом становится спокойнее и демонстрирует игривость в случае, если это котенок. Если вы мечтаете о коте с аристократическим видом и спокойным характером, кот-британец станет отличным выбором.

Шотландская вислоухая

Одна из самых узнаваемых пород кошек, шотландская вислоухая – это порода, требующая лишь небольшого количества внимания. Очень выразительны, им понравится спать на коленях.

Персидская кошка

К примеру, персы являются самой популярной чистокровной породой кошек в Соединенных Штатах, потому что их спокойный, ласковый и нежный характер носит много общего с таким состоянием. Даже мяуканье перса мягкое и милое. Они любят объятия, домашних животных и с удовольствием отдыхают дома, наблюдая за повседневной деятельностью своей семьи.

Экзотическая короткошерстная

Экзотическая короткошерстная считается одной из самых дружественных пород с общительным и нежным характером, за который их часто сравнивают с собаками. Это милая, ласковая и тихая порода для тех, кто имеет меньшие размеры дома, поскольку ему не нужно много места для бега. Она предпочитает теплые, уютные уголки в доме со своим хозяином. Пусть эти спокойные кошки станут вашими надежными проводниками в мире тепла и спокойствия, помогая вам обрести идеальный баланс в современной жизни.