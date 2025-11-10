Не просто витівка. Чому коти кидаються під ноги і в чому криється небезпека

Може здатися, що він вас хоче "дістати" — це не так

Кожен власник кота напевно знайомий із ситуацією: ви йдете по квартирі — і раптом повз ваші ноги промчав хвостатий "шпигун". Здавалося б, небезпека: можна наступити, спіткнутися. Але з погляду самого кота цей момент — не витівка, а спосіб взаємодії.

Чому ж коти поводяться саме так? Одне з авторитетних джерел — стаття на благодійному сайті в підтримку тварин The Animal Rescue Site — вказує, що така поведінка нерідко пов’язана з бажанням вихованця привернути увагу або показати свою прихильність.

Вони роблять це не випадково

По-перше, це може бути проханням: увага, ласка, їжа. Коли ви підходите до кухні або готуєте їжу — кішка може кинутися під ноги, щоб прискорити процес або привернути вашу увагу.

По-друге, коли це просто грайливість: ноги людини — зручний "об’єкт" для прокрадання, особливо якщо кішка в настрої пограти.

Фото: freepik

Фахівці попереджають, що ця поведінка, хоч і нешкідлива, може бути небезпечною: можливі спотикання, падіння, особливо якщо в оселі літні люди або слизька підлога.

Поведінка домашніх котів часом залишається справжньою загадкою. Раніше "Телеграф" писав, навіщо коти влаштовують забіг після відвідин лотка.