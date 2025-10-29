"Партія сказала: на поля, на будівництва". Що не так було з комсомолом у СРСР

Ідеальний комсомолець був як "машина" з виконання наказів

Радянський Союз, до складу якого примусово увійшла й Україна, був тоталітарною державою, яка з дитинства вчила громадян бути покірними. Саме для цього існувала молодіжна комуністична організація — Комсомол (Всесоюзний Ленінський комуністичний союз молоді, ВЛКСМ).

Що потрібно знати:

Комсомол було створено 29 жовтня 1918 року, він служив для виховання та упокорення молоді

ВЛКСМ був "клоном" комуністичної партії, тільки для молоді

Від комсомольців вимагалося знання уставу та повна покірність

Комсомол був створений 29 жовтня 1918 року. У річницю народження "машини з упокорення" молоді, "Телеграф" зібрав інформацію про цю організацію.

Яким мав бути справжній комсомолець

Ідеальний комсомолець — це "машина" для виконання наказів Комуністичної партії. Тих, хто щиро вірив у ідеї комсомолу, були одиниці, решта була змушена вдавати цю віру.

Приймання у комсомол - обличчя хлопців кажуть самі за себе

Усі комсомольці мали напам'ять знати Статут ВЛКСМ, та перечитувати рядки із "морального кодексу будівельника комунізму". Від молодих людей вимагали "розуміння" правил та цілей організації — хоча насправді Радянський Союз цікавила лише лояльність громадян, розуміння не було у пріоритеті. Комсомолець мав не лише знати скільки державних нагород мала організація, а й був зобов'язаний перерахувати, за що саме кожну було присуджено.

Знову сумні та навіть залякані обличчя на урочистому заході

У 1942 році у комсомол досрочно прийняли сина полка Юру Жданко

Виключення з комсомолу — найбільший страх

Виключення з ВЛКСМ загрожувало неприємностями не лише комсомольцю, але і його батькам. Тому виключення з організації боялися, й намагалися дотримуватися правил — сплачували внески, брати участь у загальних зборах, приховувати "аморальні" вчинки — вживання алкоголю, "дармоїдства". Але найстрашнішим гріхом була незгода з чинним строєм та "заворушення".

Похмура атмосфера комсомольських зібрань

Хлопець виглядає замучаним, дівчина намагається посміхатися

Молодь відправляли на важкі роботи

З молоді вирощували "універсальних робітників". За наказом організації комсомольців відправляли працювати на заводи та у поля. Молодим людям навіювали, що весь світ помиляється, і лише комуністи "будують світле майбутнє". Цікавість до того, як живуть однолітки на Заході — була великою провиною, така людина потрапляла під нагляд. Її підозрювали у симпатіях до "загниваючого Заходу". Навчання нібито заохочувалося, але лише в межах, визначених партією.

Плакат ВЛКСМ

На відміну від СРСР, Україна виховує вільних та свідомих громадян

На щастя, ці часи лишилися позаду. Україна виховує в молоді самостійність, здатність нестандартно мислити та сміливість бути собою. Українській державі потрібні вільні та свідомі громадяни, а не "гвинтики" системи — залякані та готові на все.

