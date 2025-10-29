Рус

"Партія сказала: на поля, на будівництва". Що не так було з комсомолом у СРСР

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Комсомол виховував покірність та страх Новина оновлена 29 жовтня 2025, 12:51
Комсомол виховував покірність та страх. Фото Колаж "Телеграф"

Ідеальний комсомолець був як "машина" з виконання наказів

Радянський Союз, до складу якого примусово увійшла й Україна, був тоталітарною державою, яка з дитинства вчила громадян бути покірними. Саме для цього існувала молодіжна комуністична організація — Комсомол (Всесоюзний Ленінський комуністичний союз молоді, ВЛКСМ).

Що потрібно знати:

  • Комсомол було створено 29 жовтня 1918 року, він служив для виховання та упокорення молоді
  • ВЛКСМ був "клоном" комуністичної партії, тільки для молоді
  • Від комсомольців вимагалося знання уставу та повна покірність

Комсомол був створений 29 жовтня 1918 року. У річницю народження "машини з упокорення" молоді, "Телеграф" зібрав інформацію про цю організацію.

Яким мав бути справжній комсомолець

Ідеальний комсомолець — це "машина" для виконання наказів Комуністичної партії. Тих, хто щиро вірив у ідеї комсомолу, були одиниці, решта була змушена вдавати цю віру.

Комсомол у СРСР
Приймання у комсомол - обличчя хлопців кажуть самі за себе

Усі комсомольці мали напам'ять знати Статут ВЛКСМ, та перечитувати рядки із "морального кодексу будівельника комунізму". Від молодих людей вимагали "розуміння" правил та цілей організації — хоча насправді Радянський Союз цікавила лише лояльність громадян, розуміння не було у пріоритеті. Комсомолець мав не лише знати скільки державних нагород мала організація, а й був зобов'язаний перерахувати, за що саме кожну було присуджено.

Парад у СРСР
Знову сумні та навіть залякані обличчя на урочистому заході
Наймолодший комсомолець СРСР Юра Жданко
У 1942 році у комсомол досрочно прийняли сина полка Юру Жданко

Виключення з комсомолу — найбільший страх

Виключення з ВЛКСМ загрожувало неприємностями не лише комсомольцю, але і його батькам. Тому виключення з організації боялися, й намагалися дотримуватися правил — сплачували внески, брати участь у загальних зборах, приховувати "аморальні" вчинки — вживання алкоголю, "дармоїдства". Але найстрашнішим гріхом була незгода з чинним строєм та "заворушення".

Комсомольське зібрання
Похмура атмосфера комсомольських зібрань
Комсомольці зі стягом
Хлопець виглядає замучаним, дівчина намагається посміхатися

Молодь відправляли на важкі роботи

З молоді вирощували "універсальних робітників". За наказом організації комсомольців відправляли працювати на заводи та у поля. Молодим людям навіювали, що весь світ помиляється, і лише комуністи "будують світле майбутнє". Цікавість до того, як живуть однолітки на Заході — була великою провиною, така людина потрапляла під нагляд. Її підозрювали у симпатіях до "загниваючого Заходу". Навчання нібито заохочувалося, але лише в межах, визначених партією.

Плакат ВЛКСМ
Плакат ВЛКСМ

На відміну від СРСР, Україна виховує вільних та свідомих громадян

На щастя, ці часи лишилися позаду. Україна виховує в молоді самостійність, здатність нестандартно мислити та сміливість бути собою. Українській державі потрібні вільні та свідомі громадяни, а не "гвинтики" системи — залякані та готові на все.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на околиці Луганська, в урочищі "Суча балка", приховано одну з найстрашніших сторінок радянського терору. У період із 1937 по 1942 роки тут співробітники НКВС таємно розстрілювали та ховали людей.

Теги:
#Молодь #СРСР #Комсомол #Радянський Союз