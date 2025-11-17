Якщо м’яке – це не масло. Як перевірити вершковий продукт на натуральність без лабораторії

Щоб перевірити натуральність масла, не обов’язково нести його до лабораторії

Вершкове масло – улюблений та популярний серед українців продукт. Однак і коштує воно чимало. Тому вже коли купуєш, хочеться отримати якісний продукт, а не спред чи маргарин. Перевірити якісність масла можна своїми руками у домашніх умовах.

"Телеграф" розповідає, як провести експерименти вдома, щоб з’ясувати, що перед вами — справжнє масло чи аналоги типу спреду чи маргарину.

Як перевірити масло на натуральність?

У тік-ток є багато роликів, в яких розповідають, як перевірити масло в домашніх умовах. Так, в одному з відео українка провела кілька експериментів з маслом популярних торгових марок, щоб з’ясувати, яке якісне, а яке не дуже.

Для експериментів дівчина купила масло: "Селянське", "Деражня", "Рошен", "Молокія", "Яготинське", "Ферма" та "Премія". Перший спосіб перевірки — дістати масло з морозилки та перевірити його твердість. Воно має бути твердим як камінь — тоді воно натуральне.

Ще один спосіб перевірки — кинути в гарячу воду шматочок масла і подивитися, як воно поводитиметься. Якісний продукт повністю розчиняється, вода стає каламутно-білою, а зверху утворюється рівна жирова плівка. Не всі з найпопулярніших марок пройшли цей "гарячий тест".

А "холодний тест" передбачає перевірку, як поводиться жир після охолодження. Якщо після "гарячого тесту" дати маслу охолонути, а потім поставити його в тій же ємності в холодильник, воно повинно утворювати рівну, гладку поверхню без крупинок. Якщо цього немає, значить масло не натуральне або неякісне.

У результаті всіх експериментів українки виявилося, що найякісніше, це масло торгових марок "Молокія", "Яготинське" та "Премія". А ось масло "Селянське" 82% попри популярність і високу ціну виявилося не найякіснішим та натуральним.

Ще одна користувачка опублікувала в тік-ток відео, на якому показала, як за три секунди перевірити масло. Жінка просто дістала кілька пачок масла з холодильника і почала стискати їх в руках.

Те масло, яке залишається твердим після перебування в холодильнику, набагато якісніше ніж те, яке швидко стає м’яким.

