Запасіться зігріваючим килимком і тацею з галькою: американці порадили, як уберегти кімнатні рослини від холоду

Взимку в будинку може бути прохолодно, тому варто подбати про кімнатні рослини

Багато українців люблять вирощувати кімнатні рослини у будинку, щоб вони створювали затишок та приємну атмосферу. Однак, коли в домі взимку прохолодно, потрібно подбати не лише про себе, а й про рослини.

На сайті Reddit американці поділилися порадами, як можна вберегти кімнатні рослини від холоду взимку. Звичайно, все залежить безпосередньо від виду того чи іншого вазону, проте є правила, які працюють практично для всіх рослин.

Обговорюючи це питання, користувачі зійшлися на тому, що найкраще зайвий раз не переносити вазони з кімнати до кімнати, намагаючись знайти найтепліше місце. Рослини люблять спокій, тому краще залишити їх до весни у спокійній, хоч і прохолодній обстановці.

Якщо є можливість, можна облаштувати в будинку невелику теплицю та зібрати у ній всі рослини. Якщо ви зможете підтримувати постійну температуру та освітлення у цій теплиці, то ваші вазони точно не загинуть.

Щоб уберегти рослини від холоду в будинку, користувачі також радять зібрати всі вазони в одній найбільш теплій кімнаті і використовувати спеціальний зігріваючий килимок, лампи і тацю з галькою. Це допоможе їм пережити зиму і швидко рости навесні, коли потеплішає.

При цьому дуже важливо, якщо ви залишили рослини на підвіконні, щоб вони не торкалися листям до скла. Справа в тому, що вікна можуть бути дуже холодними, відповідно, рослини можуть постраждати від цього.

Раніше "Телеграф" розповідав, як до блиску відмити скло душової кабіни. Вам знадобиться оцет та засіб для миття посуду.