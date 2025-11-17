Если мягкое — это не масло. Как проверить сливочный продукт на натуральность без лаборатории

Чтобы проверить качественность масла, не обязательно нести его в лабораторию

Сливочное масло — любимый и популярный среди украинцев продукт. Однако и стоит оно не мало. Поэтому уже когда покупаешь, хочется получить качественный продукт, а не спред или маргарин. Проверить качественность масла можно своими руками в домашних условиях.

"Телеграф" рассказывает, как провести эксперименты дома, чтобы выяснить, что перед вами — настоящее масло или аналоги типа спреда или маргарина.

Как проверить масло на натуральность?

В тик-ток есть много роликов, в которых рассказывают, как проверить масло в домашних условиях. Так, в одном из видео украинка провела несколько экспериментов с маслом популярных торговых марок, чтобы выяснить, какое из них качественное, а какое не очень.

Для экспериментов девушка купила масло: "Селянське", "Деражня", "Рошен", "Молокія", "Яготинське", "Ферма" и "Премія". Первый способ проверки — достать масло из морозилки и проверить его твердость. Оно должно быть твердое как камень — тогда оно натуральное.

Еще один способ проверки — бросить в горячую воду кусочек масла и посмотреть, как оно будет себя вести. Качественное масло полностью растворяется, вода становится мутно-белой, а сверху образуется ровная жировая пленка. Не все из популярных марок прошли этот "горячий тест".

А "холодный тест" предусматривает проверку, как ведет себя жир после охлаждение. Если после "горячего теста" дать маслу остыть, а потом поставить его в той же емкости в холодильник, то оно должно образовывать ровную, гладкую поверхность без крупинок. Если этого нет, значит масло ненатуральное или некачественное.

В итоге всех экспериментов украинки оказалось, что самое качественное, это масло торговых марок "Молокія", "Яготинське" и "Премія". А вот масло "Селянське" 82% несмотря на популярность и высокую цену оказалось не самым качественным и натуральным.

Еще одна пользовательница опубликовала в тик-ток видео, на котором показала, как за три секунды проверить масло. Женщина просто достала несколько пачек масла из холодильника и начала сжимать его в руках.

То масло, которое остается твердым после пребывания в холодильнике, намного качественнее чем то, которое быстро становится мягким.

