Хуессу, Піструїл, Бздюлєва і не тільки: 10 українських прізвищ, схожих на матюки

Носії таких прізвищ справді проживають в Україні

Українська історія багата та багатогранна, що також позначилося і на прізвищах українського народу. За одним лише прізвищем можна сказати, чи були ваші предки розбійниками, силачами чи педагогами. Однак деякі прізвища походять від прізвиськ і досі звучать просто як матюки.

"Телеграф" зібрав добірку з 10 таких прізвищ, носії яких справді є в Україні, згідно з даними порталу "Рідні". Матеріал створений виключно з розважальною метою, а не щоб образити когось із носіїв цих прізвищ.

Отже, ось ці 10 прізвищ, які дуже схожі на лайку:

Йолопенко;

Хуессу;

Дурунда;

Дуракова;

Піструїл;

Срайчук;

Бздюлєва;

Насраллах;

Бісовський;

Стервоєдова.

Зауважимо, що насправді вони досить рідкісні і зазвичай локальні — не поширені по всій території країни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, звідки насправді в Україні взялися образливі прізвища. Є дві причини:

образливі прізвища вважали оберегом і носили, щоб відлякати від себе невдачі; образливі прізвиська давали дітям і пізніше змінювали відповідно до того, як людина себе проявила в зрілості; якщо ніяк, прізвисько ставало прізвищем.

Раніше "Телеграф" також розповідав, як звучить найкоротше українське прізвище, що складається із всього лише однієї літери. Слід зазначити, що його носіїв — усього три, і всі вони проживають на Дніпропетровщині.