Хуессу, Піструїл, Бздюлєва і не тільки: 10 українських прізвищ, схожих на матюки
Носії таких прізвищ справді проживають в Україні
Українська історія багата та багатогранна, що також позначилося і на прізвищах українського народу. За одним лише прізвищем можна сказати, чи були ваші предки розбійниками, силачами чи педагогами. Однак деякі прізвища походять від прізвиськ і досі звучать просто як матюки.
"Телеграф" зібрав добірку з 10 таких прізвищ, носії яких справді є в Україні, згідно з даними порталу "Рідні". Матеріал створений виключно з розважальною метою, а не щоб образити когось із носіїв цих прізвищ.
Отже, ось ці 10 прізвищ, які дуже схожі на лайку:
- Йолопенко;
- Хуессу;
- Дурунда;
- Дуракова;
- Піструїл;
- Срайчук;
- Бздюлєва;
- Насраллах;
- Бісовський;
- Стервоєдова.
Зауважимо, що насправді вони досить рідкісні і зазвичай локальні — не поширені по всій території країни.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, звідки насправді в Україні взялися образливі прізвища. Є дві причини:
- образливі прізвища вважали оберегом і носили, щоб відлякати від себе невдачі;
- образливі прізвиська давали дітям і пізніше змінювали відповідно до того, як людина себе проявила в зрілості; якщо ніяк, прізвисько ставало прізвищем.
Раніше "Телеграф" також розповідав, як звучить найкоротше українське прізвище, що складається із всього лише однієї літери. Слід зазначити, що його носіїв — усього три, і всі вони проживають на Дніпропетровщині.