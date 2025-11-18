Укр

Хуессу, Піструїл, Бздюлєва и не только: 10 украинских фамилий, похожих на ругательства

Автор
Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Собрали подборку фамилий, которые могут поднять вам настроение Новость обновлена 18 ноября 2025, 11:18
Собрали подборку фамилий, которые могут поднять вам настроение. Фото Открытые источники

Носители таких фамилий действительно живут в Украине

Украинская история богата и многогранна, что также отразилось и на фамилиях украинского народа. По одной только фамилии можно сказать, были ли ваши предки разбойниками, силачами или педагогами. Однако некоторые фамилии произошли от прозвищ и до сих пор звучат просто как ругательства.

"Телеграф" собрал подборку из 10 таких фамилий, носители которых действительно есть в Украине, согласно с данными портала "Рідні". Материал создан исключительно с развлекательной целью, а не чтобы обидеть кого-то из носителей этих фамилий.

Итак, вот эти 10 фамилий, которые очень похожи на ругательства:

  • Йолопенко;
  • Хуессу;
  • Дурунда;
  • Дуракова;
  • Піструїл;
  • Срайчук;
  • Бздюлєва;
  • Насраллах;
  • Бісовський;
  • Стервоєдова.

Заметим, что на самом деле они довольно редкие и как правило локальные, — не распространены по всей территории страны.

Напомним, ранее мы рассказывали, откуда на самом деле в Украине взялись обидные фамилии. Есть две причины:

  1. обидные фамилии считали оберегом и носили, чтобы отпугнуть от себя неудачи;
  2. обидные прозвища давали детям и позже меняли в соответствии с тем, как человек себя проявил в зрелости; если никак, — прозвище становилось фамилией.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, как звучит самая короткая украинская фамилия, состоящая из всего одной буквы. Следует отметить, что ее носителей всего трое, и все они проживают на Днепропетровщине.

Теги:
#Украинский язык #Фамилии #Смешные фамилии #Странные фамилии