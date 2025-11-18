Хуессу, Піструїл, Бздюлєва и не только: 10 украинских фамилий, похожих на ругательства

Носители таких фамилий действительно живут в Украине

Украинская история богата и многогранна, что также отразилось и на фамилиях украинского народа. По одной только фамилии можно сказать, были ли ваши предки разбойниками, силачами или педагогами. Однако некоторые фамилии произошли от прозвищ и до сих пор звучат просто как ругательства.

"Телеграф" собрал подборку из 10 таких фамилий, носители которых действительно есть в Украине, согласно с данными портала "Рідні". Материал создан исключительно с развлекательной целью, а не чтобы обидеть кого-то из носителей этих фамилий.

Итак, вот эти 10 фамилий, которые очень похожи на ругательства:

Йолопенко;

Хуессу;

Дурунда;

Дуракова;

Піструїл;

Срайчук;

Бздюлєва;

Насраллах;

Бісовський;

Стервоєдова.

Заметим, что на самом деле они довольно редкие и как правило локальные, — не распространены по всей территории страны.

Напомним, ранее мы рассказывали, откуда на самом деле в Украине взялись обидные фамилии. Есть две причины:

обидные фамилии считали оберегом и носили, чтобы отпугнуть от себя неудачи; обидные прозвища давали детям и позже меняли в соответствии с тем, как человек себя проявил в зрелости; если никак, — прозвище становилось фамилией.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, как звучит самая короткая украинская фамилия, состоящая из всего одной буквы. Следует отметить, что ее носителей всего трое, и все они проживают на Днепропетровщине.