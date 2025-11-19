Рус

Секрет в яскравих приманках? Рибалка показав свій трофей (фото)

Марина Бондаренко
Чоловік розповів, що велика рибина йому трапилась через місяць "експериментів" з рибальськими снастями

Риболовля в Україні нині особливо результативна — риба активно шукає їжу перед зимою, тож рибалки все частіше демонструють свої трофеї. Серед них і чоловік, який впіймав судака вагою майже 2 кілограми.

Як він написав на своїй сторінці у Facebook, протягом місяця найкраще клювало на яскраві приманки, і цей улов не став винятком. Судака впіймав на річці Десна, ймовірно поблизу столиці, адже, згідно з інформацією на сторінці, чоловік нині проживає у Києві.

Для довідки

Судак — риба з витягнутим тілом, світло-сірого або зеленувато-бурого забарвлення, боки часто мають темні смуги, а черево світліше. Очі великі, рот широкий з численними гострими зубами. У дикій природі судак може досягати ваги понад 15 кілограмів і довжини до 1 метра, хоча зазвичай ловлять до 3–4 кілограмів.

Ця риба хижак і живиться переважно дрібною рибою, інколи ракоподібними та комахами. Судак поширений у більшості річок та озер Європи, а також прісноводних водоймах України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що рибаки витягли з озера на Закарпатті 13-кілограмового коропа.

