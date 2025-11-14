Ніяк не могли натішитись уловом: рибалки похизувались своїм 13-кілограмовим "клювакою" (відео)

Великого коропа вдалось витягти з озера у Закарпатській області

На Закарпатті двоє рибалок упіймали здоровенного коропа. Його вага "затягнула" аж на 13 кілограмів.

На відео, яке опублікували на сторінці "Озеро Лагуна (Рибалка на Закарпатті)" Facebook, видно, як юний рибалка намагається утримати трофей, але його шапка сповзає на очі, а чоловік сміється і допомагає, ймовірно, синові поправити аксесуар.

Варто пояснити, що озеро Лагуна розташоване в селі Верхній Коропець Мукачівського району Закарпатської області і є комерційною водоймою, де водяться білий амур, карась, короп, лин та щука. Саме в таких умовах двом рибалкам пощастило зловити рекордного коропа.

Який вигляд має короп

Для довідки

Короп — велика прісноводна риба з широким тілом і великими лусками золотавого або темного відтінку. Це всеїдна риба, яка харчується як рослинною їжею, так і дрібними безхребетними.

Найактивніший короп у теплі місяці року, особливо навесні та влітку, і краще клює на мілководді вранці або ввечері.

