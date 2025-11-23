До 45-річної пропагандистки приходить дивний гість

Російська журналістка та керівниця пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян на тлі лікування від раку несподівано заговорила про містику.

Що потрібно знати:

Журналістка запевняє, що після смерті чоловіка до її будинку зачастив "містичний" гість

Її чоловік Тигран Кеосаян помер 26 вересня 2025 року після дев’яти місяців у комі, а його могилу досі не знайшли

Зараз Симоньян проходить хімієтерапію після операції

Прихильниця кровопролитної війни в Україні, яка зараз проходить курс хімієтерапії від онкозахворювання, дивно висловилася про містику після похорону у вересні 2025 року чоловіка-пропагандиста Тиграна Кеосаяна, могилу якого досі не можуть знайти росіяни.

У своєму блозі у Телеграм Симоньян розповіла, що бачить біля свого будинку чорного кота. За словами 45-річної хворої путіністки, тварина почала приходити нібито після того, як не стало Кеосаяна.

Він не входить у будинок, хоча ми намагаємося його покликати, не дає себе погладити, практично не нявкає. Коли даємо йому поїсти, майже не їсть. Просто мовчки сидить біля дверей (вони скляні) і спостерігає видає хвора Симоньян

Той самий кіт біля будинку пропагандистки

Нагадаємо, що Тигран Кеосаян помер 26 вересня 2025 року, провівши у комі близько дев’яти місяців. Наприкінці жовтня Симоньян повідомила про діагностований у неї рак грудей.

Прихильниця війни в Україні лікується від раку

Після проведеної операції пропагандистка проходить курс хімієтерапії, під час якого у неї почалося випадання волосся. Нещодавно вдову Кеосаяна підняли на сміх у мережі.