Хвора Симоньян після похорону чоловіка-пропагандиста "вдарилася" у містику
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
До 45-річної пропагандистки приходить дивний гість
Російська журналістка та керівниця пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян на тлі лікування від раку несподівано заговорила про містику.
Що потрібно знати:
- Журналістка запевняє, що після смерті чоловіка до її будинку зачастив "містичний" гість
- Її чоловік Тигран Кеосаян помер 26 вересня 2025 року після дев’яти місяців у комі, а його могилу досі не знайшли
- Зараз Симоньян проходить хімієтерапію після операції
Прихильниця кровопролитної війни в Україні, яка зараз проходить курс хімієтерапії від онкозахворювання, дивно висловилася про містику після похорону у вересні 2025 року чоловіка-пропагандиста Тиграна Кеосаяна, могилу якого досі не можуть знайти росіяни.
У своєму блозі у Телеграм Симоньян розповіла, що бачить біля свого будинку чорного кота. За словами 45-річної хворої путіністки, тварина почала приходити нібито після того, як не стало Кеосаяна.
Він не входить у будинок, хоча ми намагаємося його покликати, не дає себе погладити, практично не нявкає. Коли даємо йому поїсти, майже не їсть. Просто мовчки сидить біля дверей (вони скляні) і спостерігає
Нагадаємо, що Тигран Кеосаян помер 26 вересня 2025 року, провівши у комі близько дев’яти місяців. Наприкінці жовтня Симоньян повідомила про діагностований у неї рак грудей.
Після проведеної операції пропагандистка проходить курс хімієтерапії, під час якого у неї почалося випадання волосся. Нещодавно вдову Кеосаяна підняли на сміх у мережі.