Прасуйте економно: є простий спосіб зменшити рахунки

Цей лайфхак доступний для всіх

Праска споживає електроенергії більше, ніж можна собі уявити. Пів години прасування дорівнюють приготуванню 140 чашок фільтрованої кави, стверджує Superzena. В нинішніх умовах, коли енергетична система України серйозно потерпає від регулярних ударів російських окупантів, таке навантаження може бути вельми критичним.

Але є хитрощі, які допоможуть ощадливо користуватися праскою. Про це сьогодні і розповість "Телеграф".

Як заощадити на прасуванні

Якщо ви хочете заощадити електроенергію, не використовуйте кнопку подачі пари. Річ у тім, що 90% споживаної енергії праска витрачає саме на перетворення води на пару. Аналогічного ефекту можна досягти, якщо перед прасуванням намочити одяг.

Також можна використовувати під час прасування мокру тканину. Намочіть тонкий бавовняний кухонний рушник, накрийте ним одяг і пропрасуйте. Важливо вибрати дійсно тонку бавовняну тканину, щоб досягти потрібного ефекту. При цьому важливо стежити, щоб тканина не була надто мокрою, а лише вологою.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку температуру слід встановити у морозильній камері, щоб не переплачувати за світло та при цьому не зіпсувати продукти.