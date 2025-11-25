Це знають лише одиниці: що означає українське прізвище "Бандера"

Насправді зараз це прізвище вважається дуже рідкісним

Лідер ОУН Степан Бандера широко відомий як в Україні, так і в росії, де пропаганда позиціонує його як еталонного та жахливого українського націоналіста. Проте чи знаєте ви, звідки походить прізвище Бандери, що воно означає, і скільки зараз в Україні мешкає його носіїв? На всі ці запитання ми відповімо нижче.

Значення та походження прізвища Бандера

Є версії, що це прізвище з’явилося від слова "бандит" або від назви молдавського міста Бендери, проте експерти вважають, що вони неправильні.

Є іспанське слово "бандера", італійське "банд'єра" та португальське "бандейра", які всі перекладаються однаково і означають, — "прапор". Так, вважається, що прізвище Бандера прийшло в Україну з Європи як запозичення з романських мов.

Прізвище Бандера сьогодні в Україні

Незважаючи на широку популярність, насправді це прізвище зараз дуже рідкісне в Україні, — є всього кілька десятків людей, які його носять. При цьому більшість із них живуть у Стрию та Дрогобичі Львівської області, а також у Києві.

Карта поширення прізвища Бандера в Україні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, звідки в Україні взялося прізвище "Путін", — цікаво, що воно більш поширене на сьогодні серед українців, ніж прізвище "Бандера".