Это знают лишь единицы: что значит украинская фамилия "Бандера"

На самом деле сейчас эта фамилия считается очень редкой

Лидер ОУН Степан Бандера широко известен как в Украине, так и в россии, где пропаганда позиционирует его как эталонного и ужасного украинского националиста. Однако знаете ли вы, откуда произошла фамилия Бандеры, что она значит, и сколько сейчас в Украине проживает ее носителей? На все эти вопросы мы ответим ниже.

Значение и происхождение фамилии Бандера

Есть версии, что эта фамилия появилась от слова "бандит" или от названия молдавского города Бендеры, однако эксперты считают, что они неправильные.

Есть испанское слово "бандера", итальянское "бандьера" и португальское "бандейра", которые все переводятся одинаково и значат, — "флаг". Так, считается, что фамилия Бандера пришла в Украину из Европы в качестве заимствования из романских языков.

Фамилия Бандера сегодня в Украине

Несмотря на широкую известность, на самом деле эта фамилия сейчас является очень редкой в Украине, — есть всего пару десятков человек, которые ее носят. При этом большинство из них живут в Стрые и Дрогобиче Львовской области, а также в Киеве.

Карта распространения фамилии Бандера в Украине

