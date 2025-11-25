Наче кадр з фільму: де в Україні можна побачити каньйон, серед якого стоять закинуті ГЕС та млин (фото)

У Черкаській області є каньйон, скелям якого понад 2 мільярдів років

У селищі Буки на Черкащині знаходиться каньйон Гірського Тікича — унікальне природне місце зі скелями, водоспадами та старими руїнами, яке приваблює своєю красою.

Каньйон утворився завдяки річці Гірський Тікич, яка протягом мільйонів років прорізала гранітні скелі Українського кристалічного щита. Тут можна побачити вузькі долини, водоспади та скелі незвичайної форми, а також руїни старого млина і гідроелектростанції, що додають місцевості історичного колориту. Сайт "Україна інкогніта" написав детальніше про туристичну родзинку Черкащини.

Каньйон Гірського Тікича - справжня туристична родзинка селища

Селище Буки в Маньківському районі Черкащини має давню історію — перші згадки про нього датуються 1515 роком. Втім, від старовинних споруд тут залишилося небагато: серед них можна відзначити руїни однієї з перших малих гідроелектростанцій України, яку закинули в 1929 році, та напівзруйнований кам’яний млин, який наразі частково відновлюють — можливо, з часом він стане кафе або готелем. Місцевість нагадує гірські пейзажі й виглядає ніби з фентезійного фільму, що робить Буки унікальним місцем для туристів та фотографів.

Руїни старої ГЕС

Напівзруйнований кам’яний млин біля річки

Річка прорізала скелясті береги на території Українського кристалічного щита — давнього кам’яного масиву віком понад два мільярди років. Міцні граніти і гранітоїди утворили мальовничі скелі, водоспади й пороги, які річка з часом виточила у камені. Найвідомішим водоспадом у Буках вважають "Вир", що особливо ефектно виглядає навесні.

Мальовничий вид на каньйон з висоти

Дістатися сюди легко: з Києва потрібно проїхати приблизно 200 кілометрів по трасі Е-95 через Жашків на Маньківку, а далі — місцевими дорогами.

