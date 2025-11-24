Там знайшли кістки давно вимерлої тварини: де українські дослідники натрапили на унікальну локацію (фото)

На заході України є скельний масив, де зберігається маловідома печера Мамонтова-Когутя"

За кількадесят кілометрів від Львова прихована маловідома печера "Мамонтова-Когутя" — місце, де збереглися кістки давніх тварин, живуть колонії кажанів і простягаються заплутані ходи, про існування яких мало хто здогадується.

Вхід до цієї печери йде через скелі. Вперше її відкрили у 2012 році. Про невідому локацію повідомив Михайло Палюх, як повідомили в "Фотографії Старого Львова".

Вхід до печери високо на скелястому виступі

Спелеологи спершу не повірили існуванню печери так близько до міста, але після експедиції підтвердили її наявність і здійснили детальний опис, що згодом ліг в основу публікації в пресі.

"Мамонтова-Когутя" має чотири просторі зали, кілька менших приміщень і близько 200 метрів ходів, серед яких є надзвичайно вузькі ділянки, що спелеологи називають "роддомом". Для подолання маршруту тут доведеться використовувати техніки лазіння та розпірки, адже печера має багато тупикових гілок та перспективних напрямків для розширення.

Фото публікації в газеті та схема маршрутів в печері

Хоча кристалічних утворень у печері немає, вона вирізняється чисельністю кажанів — під час одного з досліджень їх нарахували близько двох десятків. Узимку тварин не радять турбувати, а влітку вони активно літають у печері.

Спелеологи долають вузький лаз

Дістатися до локації нескладно: потрібно приїхати у місто Старий Розділ, звідти повернути до озера "Лісне", а навпроти водойми звернути в ліс до закинутого волейбольного поля. Далі стежка веде, приблизно 200 метрів, до входу в печеру.

