Там знайшли кістки давно вимерлої тварини: де українські дослідники натрапили на унікальну локацію (фото)
На заході України є скельний масив, де зберігається маловідома печера Мамонтова-Когутя"
За кількадесят кілометрів від Львова прихована маловідома печера "Мамонтова-Когутя" — місце, де збереглися кістки давніх тварин, живуть колонії кажанів і простягаються заплутані ходи, про існування яких мало хто здогадується.
Вхід до цієї печери йде через скелі. Вперше її відкрили у 2012 році. Про невідому локацію повідомив Михайло Палюх, як повідомили в "Фотографії Старого Львова".
Спелеологи спершу не повірили існуванню печери так близько до міста, але після експедиції підтвердили її наявність і здійснили детальний опис, що згодом ліг в основу публікації в пресі.
"Мамонтова-Когутя" має чотири просторі зали, кілька менших приміщень і близько 200 метрів ходів, серед яких є надзвичайно вузькі ділянки, що спелеологи називають "роддомом". Для подолання маршруту тут доведеться використовувати техніки лазіння та розпірки, адже печера має багато тупикових гілок та перспективних напрямків для розширення.
Хоча кристалічних утворень у печері немає, вона вирізняється чисельністю кажанів — під час одного з досліджень їх нарахували близько двох десятків. Узимку тварин не радять турбувати, а влітку вони активно літають у печері.
Дістатися до локації нескладно: потрібно приїхати у місто Старий Розділ, звідти повернути до озера "Лісне", а навпроти водойми звернути в ліс до закинутого волейбольного поля. Далі стежка веде, приблизно 200 метрів, до входу в печеру.
