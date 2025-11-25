Как кадр из фильма: где в Украине можно увидеть каньон, среди которого стоят заброшенные ГЭС и мельница (фото)

В Черкасской области есть каньон, скалам которого более 2 миллиардов лет

В поселке Буки Черкасской области находится каньон Горного Тикича — уникальное природное место со скалами, водопадами и старыми руинами, которое привлекает своей красотой.

Каньон образовался благодаря реке Горный Тикич, которая в течение миллионов лет прорезала гранитные скалы Украинского кристаллического щита. Здесь можно увидеть узкие долины, водопады и скалы необычной формы, а также руины старой мельницы и гидроэлектростанции, которые придают местности исторический колорит. Сайт "Украина инкогнита" написал подробнее о туристической изюминке Черкасской области.

Каньон Горного Тикича – настоящая туристическая изюминка поселка

Поселок Буки в Маньковском районе Черкасской области имеет древнюю историю — первые упоминания о нем датируются 1515 годом. Впрочем, от старинных построек здесь осталось немного: среди них можно отметить руины одной из первых малых гидроэлектростанций Украины, заброшенной в 1929 году, и полуразрушенную каменную мельницу, которую сейчас частично восстанавливают — возможно, со временем она станет кафе или гостиницей. Местность напоминает горные пейзажи и выглядит как из фэнтезийного фильма, что делает Буки уникальным местом для туристов и фотографов.

Руины старой ГЭС

Полуразрушенная каменная мельница у реки

Река прорезала скалистые берега на территории Украинского кристаллического щита — древнего каменного массива возрастом более двух миллиардов лет. Прочные граниты и гранитоиды образовали живописные скалы, водопады и пороги, которые река со временем выточила в камне. Самым известным водопадом в Буках считается "Вир", который особенно эффектно выглядит весной.

Живописный вид на каньон с высоты

Добраться сюда легко: из Киева нужно проехать примерно 200 километров по трассе Е-95 через Жашков на Маньковку, а дальше — по местным дорогам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в Украине приходит в упадок церковь, в которой творили мастера Пинзель и Меретин.