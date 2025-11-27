Рус

Гороскоп на 28 листопада: Ракам важливе усвідомлення, а Стрільцям успіхи на роботі

Наталія Дума
Гороскоп на завтра 28 листопада 2025 року для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп на завтра 28 листопада 2025 року для всіх знаків Зодіаку. Фото freepik/Телеграф

Гороскоп на завтра радить знакам Зодіаку не забувати про власні бажання

"Телеграф" підготував гороскоп на завтра, 28 листопада, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми дізналися, які події можуть відбутися у вашому житті цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Завтра у вас з’явиться енергія. Ви зможете за цей день зробити більше, ніж за весь минулий тиждень. Однак важливо не розпилятися на дрібниці. Прислухайтеся до власних думок і відчуттів. Вечір варто присвятити рідним

Телець (21 квітня — 21 травня)

День підкине вам мікс стабільності й несподіваних рішень. Ви можете відчути, що готові до змін, про які раніше навіть не думали вголос. Хтось із близьких попросить поради — і ви реально допоможете, навіть якщо самі не очікували.

Близнюки (21 травня — 21 червня)

В цю п’ятницю ви будете потрібні усім — друзям, рідним і колегам. Однак за допомогою іншим не забувайте про себе. Доведеться швидко приймати рішення, але не варто перейматися — все пройде чудово. З’явиться шанс закрити давню проблему або незручне питання — не тікайте від цього.

Рак (22 червня — 22 липня)

В цей день варто влаштувати емоційний детокс. Ви раптом зрозумієте, що деякі дрібні переживання просто не варті ваших нервів. Робота буде йти легко, якщо дозволите робити собі короткі паузи і не намагатися допомогти усім і відразу.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Ваші рідні в цей день потребуватимуть вашої підтримки. Також можливе знайомство, яке принесе вигідні угоди в майбутньому. Гарний час, щоб ставити амбітні цілі і працювати у повну силу. Можлива підтримка від людини, на яку ви не розраховували.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цей день буде чітким і зрозумілим, але не варто нехтувати плануванням. Ви будете продуктивними, якщо не потрапите у пастку перфекціонізму. Робочі питання вирішаться швидше і простіше, ніж ви думаєте.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

В цей день ви будете у гармонії із собою, однак можлива важлива розмова, яка змусить вас дещо понервувати. Ідеї, які здадуться "занадто сміливими", варто записати — вони вам ще знадобляться.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цієї п’ятниці вас потягне на ризики. Підходьте до усього з холодною головою. Можлива подія, яка змусить переглянути ставлення до певної людини або процесу. У фінансах будьте обережними, не робіть імпульсивних кроків.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Завтра у вас буде не найкращий настрій. Проте є й гарні новини — робочі завдання підуть швидше, якщо додасте трохи творчості або гумору. У стосунках варто уникати різких слів — вони можуть зачепити сильніше, ніж ви думаєте. Зате ввечері є шанс почути новину, що приємно здивує.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Зміни в цей день принесуть користь, навіть якщо спершу їх складно прийняти. Ви отримаєте несподіваний сигнал, що рухаєтесь у правильному напрямку. Люди поруч більше підтримують вас, ніж здається.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Завтра вам важливо не забути про емоції — вони теж хочуть своєї уваги. Можливий прорив у справі, яку ви давно "прокручували в голові". Нові ідеї буквально летітимуть до вас, тож не лінуйтеся фіксувати їх.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День принесе вам легкий творчий підйом, навіть якщо ви про творчість не думали. Інтуїція стане вашим головним навігатором — і не підведе. Можливе зближення з людиною, яка давно вам симпатизує. А у фінансах — дрібна, але приємна удача.

