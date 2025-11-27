Гороскоп на 28 ноября: Ракам важно осознание, а Стрельцам успехи на работе

Гороскоп на сегодня советует знакам Зодиака не забывать о собственных желаниях

"Телеграф" подготовил гороскоп на сегодня, 28 ноября, для представителей всех знаков Зодиака. Мы узнали, какие события могут произойти в вашей жизни в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня у вас появится энергия. Вы сможете за этот день сделать больше, чем за всю прошлую неделю. Однако важно не распыляться по мелочам. Прислушивайтесь к собственным мыслям и ощущениям. Вечер следует посвятить родным.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День подкинет вам микс стабильности и неожиданных решений. Вы можете почувствовать, что готовы к переменам, о которых раньше даже не думали вслух. Кто-то из близких попросит совета, и вы реально поможете, даже если сами не ожидали.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

В эту пятницу вы будете нужны всем друзьям, родным и коллегам. Однако за помощью другим не забывайте о себе. Придется быстро принимать решения, но не стоит переживать — все пройдет отлично. Появится шанс закрыть давнюю проблему или неудобный вопрос – не убегайте от этого.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот день следует устроить эмоциональный детокс. Вы вдруг поймете, что некоторые мелкие переживания просто не стоят ваших нервов. Работа будет идти легко, если разрешите делать себе короткие паузы и не пытаться помочь всем и сразу.

Лев (23 июля — 23 августа)

Ваши родные в этот день будут нуждаться в вашей поддержке. Также возможно знакомство, которое принесет выгодные сделки в будущем. Хорошее время, чтобы ставить амбициозные цели и работать в полную силу. Возможна поддержка от человека, на которого вы не рассчитывали.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Этот день будет четким и понятным, но не стоит пренебрегать планировкой. Вы будете продуктивны, если не попадете в ловушку перфекционизма. Рабочие вопросы решатся быстрее и проще, чем вы думаете.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот день вы будете в гармонии с собой, однако возможен важный разговор, который заставит вас понервничать. Идеи, которые покажутся "слишком смелыми", стоит записать — они вам еще понадобятся.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В эту пятницу вас потянет на риски. Подходите ко всему с холодной головой. Возможно событие, которое заставит пересмотреть отношение к определенному человеку или процессу. В финансах будьте осторожны, не делайте импульсивных шагов.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня у вас будет не самое лучшее настроение. Однако есть и хорошие новости — рабочие задачи пойдут быстрее, если прибавите немного творчества или юмора. В отношениях следует избегать резких слов — они могут задеть сильнее, чем вы думаете. Зато вечером есть шанс услышать новость, которая приятно удивит.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Изменения в этот день принесут пользу, даже если поначалу их сложно принять. Вы получите неожиданный сигнал, как двигаться в правильном направлении. Люди рядом больше поддерживают вас, чем кажется.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня вам важно не забыть об эмоциях – они тоже хотят своего внимания. Возможен прорыв по делу, которое вы давно "прокручивали в голове". Новые идеи буквально будут лететь к вам, так что не ленитесь фиксировать их.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День принесет вам легкий творческий подъем, даже если вы не думали о творчестве. Интуиция станет вашим главным навигатором – и не подведет. Возможно сближение с человеком, который давно вам симпатизирует. А в финансах – мелкая, но приятная удача.