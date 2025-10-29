Її називають "царицею отрут": ця рослина в Україні приваблює яскравими квітами, але може вбити (фото)

Цю рослину називають "шпигуном" серед квітів

Не завжди красиві рослини та дерева нешкідливі для людини. За їх пишним цвітінням може ховатися смертельна небезпека. Обходити стороною варто не тільки тис ягідний, а й аконіт, який під час цвітіння особливо гарний.

У Tik-Tok розповіли, що ця рослина є "шпигуном" серед квітів. Попри гарний зовнішній вигляд, аконіт є дуже отруйним.

Як виглядає аконіт і що про нього потрібно знати

В Україні можна зустріти дивовижно гарну рослину під назвою "аконіт", яка одразу привертає увагу. У неї високі стебла з синіми або фіолетовими суцвіттями, що підіймаються над травою, наче свічки.

Квітки в аконітів маленькі, мають дуже незвичайну форму: їх порівнюють із середньовічними шоломами. Але за зовнішньою красою ховається смертельна небезпека.

Як виглядає рослина аконіт

Насправді аконіт — одна з найотруйніших рослин у світі. Небезпечні всі його частини: коріння, листя, стебла та особливо сік. Нюхати або зривати його не можна, тому що отрута може проникнути через шкіру і викликати отруєння.

Ще в давнину аконіт називали "царем отрут". Згідно з грецьким міфом, рослина з’явилася зі слини Цербера — триголового пса, який охороняв ворота підземного світу. Коли Геракл приборкав чудовисько, його слина його впала на землю і там виріс аконіт.

Аконіт дуже отруйний

\

Аконіт строкатий та аконіт міцний можна зустріти у Карпатах, а також на Поліссі.

"Телеграф" писав раніше, яке дерево не можна садити на ділянці. Його називають "помстою сусіда".