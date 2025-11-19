Вас "кинуть" на гроші і продадуть неякісний товар: 8 речей, які краще не купувати у Чорну п'ятницю

Будьте уважні до шахрайських схем

Чорна п'ятниця — мабуть, улюблений період у році всіх шопоголіків. Знижки ніби сиплються з екранів, а покупці платять менше, ніж мали б. Однак перш ніж "ловити вигоду", варто знати: не все, що сяє, — насправді знижка.

Є категорії товарів, на яких магазин часто обманюють, завищують ціни або ж просто продають те, що не варто й гривні під яскравим цінником "знижка 80%". "Телеграф" підготував для вас список того, на що не варто витрачати кошти у Чорну п'ятницю.

Що не варто купувати в Чорну п'ятницю

Гаджети застарілих моделей

Під час великих розпродажів бізнесмени намагаються продати старі моделі смартфонів, телевізорів та інших ґаджетів. Часто вони або зняті з виробництва, або просто не актуальні. З такими пристроями треба бути дуже обережними — нерідко на них красується привабливий цінник із дуже великою знижкою, хоча насправді цей товар не коштує навіть стільки.

Одяг, який ви "можливо колись вдягнете"

Найкраще напередодні шопінгу в Чорну п'ятницю проаналізувати свій гардероб. Складіть список того, що вам дійсно не вистачає — інакше можна купити багато зайвих речей, які за деякий час просто доведеться викинути.

Іграшки

Іграшки можуть здатися найвигіднішою покупкою в Чорну п'ятницю, адже скоро новорічні свята і їх доведеться купувати "без знижок". Однак це хибне враження. У грудні може з'явитися більше вигідних пропозицій, ніж у листопаді, адже в цей час продавці хочуть "розпрощатися" з усіма іграшками, які закупили на свята. Однак є виняток — відеоігрові приставки. Саме на них можуть бути реальні знижки у магазинах техніки.

Фітнес-обладнання

Якщо ви плануєте придбати тренажер або будь-яке інше приладдя для спорту, найкраще робити це у січні. Річ у тім, що більшість людей починають худнути "з Нового року", а маркетологи цим користуються, тому роблять реальні знижки саме в цей період.

Спортивне приладдя

Косметика і доглядові засоби

Акційні набори майже "безкоштовних" мініверсій або товари, термін придатності яких закінчується найближчим часом або які залежані на складі давно — ось що можна придбати у Чорну п'ятницю. Для цього, щоб не витратити гроші не непотрібну косметику, за кілька днів до розпродажів перегляньте ціни на бажані вам товари і переконайтеся, що на них дійсно зробили знижку. А також уважно дивіться на терміни придатності на упаковках.

Косметика

Новорічний декор

Оскільки кінець листопада — це період, коли на новорічні прикраси підвищений попит, магазини ставлять вищі ціни на жовтих цінниках, ніж товар продавався без знижки. Найкращі пропозиції зазвичай з'являються не у Чорну п'ятницю, а наприкінці грудня.

Новорічна ялинка

Квитки або туристичні пропозиції

Розпродажі подорожей ("Black Friday тури") часом можуть бути маркетинговим ходом — ціни рекламують як великий "sale", але насправді знижки можуть бути мінімальними або супроводжені прихованими умовами. Наприклад, додаткові збори, жахливі умови проживання тощо.

Речі "просто тому що велика знижка"

За жовтим цінником зі знижкою "70%" ми часто не розуміємо, що цей товар ми б не придбали навіть за меншу суму не у Чорну п'ятницю. Найкращий спосіб дійсно зекономити — це скласти список того, що вам дійсно треба і придбати це під час шалених розпродажів.

