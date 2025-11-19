Вас "кинуть" на гроші і продадуть неякісний товар: 8 речей, які краще не купувати у Чорну п'ятницю
Будьте уважні до шахрайських схем
Чорна п'ятниця — мабуть, улюблений період у році всіх шопоголіків. Знижки ніби сиплються з екранів, а покупці платять менше, ніж мали б. Однак перш ніж "ловити вигоду", варто знати: не все, що сяє, — насправді знижка.
Є категорії товарів, на яких магазин часто обманюють, завищують ціни або ж просто продають те, що не варто й гривні під яскравим цінником "знижка 80%". "Телеграф" підготував для вас список того, на що не варто витрачати кошти у Чорну п'ятницю.
Що не варто купувати в Чорну п'ятницю
- Гаджети застарілих моделей
Під час великих розпродажів бізнесмени намагаються продати старі моделі смартфонів, телевізорів та інших ґаджетів. Часто вони або зняті з виробництва, або просто не актуальні. З такими пристроями треба бути дуже обережними — нерідко на них красується привабливий цінник із дуже великою знижкою, хоча насправді цей товар не коштує навіть стільки.
- Одяг, який ви "можливо колись вдягнете"
Найкраще напередодні шопінгу в Чорну п'ятницю проаналізувати свій гардероб. Складіть список того, що вам дійсно не вистачає — інакше можна купити багато зайвих речей, які за деякий час просто доведеться викинути.
- Іграшки
Іграшки можуть здатися найвигіднішою покупкою в Чорну п'ятницю, адже скоро новорічні свята і їх доведеться купувати "без знижок". Однак це хибне враження. У грудні може з'явитися більше вигідних пропозицій, ніж у листопаді, адже в цей час продавці хочуть "розпрощатися" з усіма іграшками, які закупили на свята. Однак є виняток — відеоігрові приставки. Саме на них можуть бути реальні знижки у магазинах техніки.
- Фітнес-обладнання
Якщо ви плануєте придбати тренажер або будь-яке інше приладдя для спорту, найкраще робити це у січні. Річ у тім, що більшість людей починають худнути "з Нового року", а маркетологи цим користуються, тому роблять реальні знижки саме в цей період.
- Косметика і доглядові засоби
Акційні набори майже "безкоштовних" мініверсій або товари, термін придатності яких закінчується найближчим часом або які залежані на складі давно — ось що можна придбати у Чорну п'ятницю. Для цього, щоб не витратити гроші не непотрібну косметику, за кілька днів до розпродажів перегляньте ціни на бажані вам товари і переконайтеся, що на них дійсно зробили знижку. А також уважно дивіться на терміни придатності на упаковках.
- Новорічний декор
Оскільки кінець листопада — це період, коли на новорічні прикраси підвищений попит, магазини ставлять вищі ціни на жовтих цінниках, ніж товар продавався без знижки. Найкращі пропозиції зазвичай з'являються не у Чорну п'ятницю, а наприкінці грудня.
- Квитки або туристичні пропозиції
Розпродажі подорожей ("Black Friday тури") часом можуть бути маркетинговим ходом — ціни рекламують як великий "sale", але насправді знижки можуть бути мінімальними або супроводжені прихованими умовами. Наприклад, додаткові збори, жахливі умови проживання тощо.
- Речі "просто тому що велика знижка"
За жовтим цінником зі знижкою "70%" ми часто не розуміємо, що цей товар ми б не придбали навіть за меншу суму не у Чорну п'ятницю. Найкращий спосіб дійсно зекономити — це скласти список того, що вам дійсно треба і придбати це під час шалених розпродажів.
