Зелень для приваблення "зелені": ТОП-8 кімнатних рослин-магнітів для грошей

Ірина Семчишина
Що посадити вдома, щоб приманити гроші Новина оновлена 22 листопада 2025, 21:10
Що посадити вдома, щоб приманити гроші. Фото Колаж "Телеграфу"

Є кімнатні рослини, які сприяють притоку грошей у сім’ю та бізнес. Не дарма їх саджають і в будинках, і в офісах, і квартирах, і в заміських маєтках.

Деякі кімнатні рослини за переказами мають унікальні здібності залучити до будинку, де вони ростуть, гроші та загальний добробут. Наприклад, грошове дерево на те й грошове, щоб вам пощастило із фінансами.

Ще нашими предками було помічено, що певні кімнатні рослини створюють особливо сприятливі умови підвищення зарплати чи отримання додаткових доходів. Звідки не прийшли б гроші, їх все одно буде хоч трохи, але більше, ніж було. Йдеться про вісім видів рослин.

Які рослини приманюють гроші:

  1. Товстянка, красула або грошове дерево. Листя у формі монет — явний символ скорого поповнення в гаманці.
  2. Лимон, що росте в червоному горщику у південно-східній частині будинку – важливий елемент залучення фінансів.
  3. Пахіра або пляшкове дерево – магніт для матеріальних засобів.
  4. Заміокулькас невибагливий, але дуже привабливий для грошей.
  5. Спатифілум або жіноче щастя — створює максимум умов для гармонії та достатку.
  6. Герань чи пеларгонія відлякує невдачу у фінансах.
  7. Епіпремнум золотистий — ще один важливий товариш для збільшення гаманця.
  8. Аукуба – ще один грошовий магніт.
Красула та епіпремнум золотистий - невибагливі рослини
Красула та епіпремнум золотистий - невибагливі рослини

Довіряти чи ні цим прикметам — справа суто особиста. Але навіть якщо вас не завалить золотими монетами після посадки цих рослин, у будинку явно стане красивіше та естетичніше.

