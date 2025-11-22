"Це вам не Рошен": шоколадний Святий Миколай вразив українців ціною (фото)

Мініфігурка Миколая коштує майже 600 гривень

Напередодні Різдва та Нового року у магазинах традиційно з'являються шоколадні фігурки Святого Миколая. Утім, цьогорічна ціна смаколика не на жарт здивувала українців.

Мініатюрна їстівна статуетка вагою 70 грамів коштує аж 599 гривень. Фотодоказ опублікували в одному з телеграм-каналів.

Що треба знати

У Польщі ціна аналогічного Миколая становить близько 286 гривень

У Німеччині така фігурка продається за 209 гривень

У США Санта коштує приблизно 190 гривень

"Святий Миколай нині не дешевий, а у Польщі такий за 170 грн можна взяти", — прокоментували товар у пабліку.

Шоколадні фігурки Святого Миколая

Спочатку користувачі не повірили, що саме стільки може коштувати фігурка з молочного шоколаду, навіть сприйнявши світлину за фотошоп, але реальність виявилася невблаганною.

Святий Миколай в Україні

Українці вважають, що за такі гроші можна купити справжнього Святого Миколая. А якщо скористатися державною допомогою "Зимова підтримка" та трохи докласти власних збережень, можна придбати дві штуки.

Також у коментарях зазначили, що це не Roshen, який коштує суттєво менше.

Святий Миколай від "Рошену"

Варто зазначити, що у Польщі такий "Святий Миколай" коштує не 170 гривень, а у півтора раза більше — 286 гривень, або ж 24,9 злотих.

Миколай у Польщі

А ось у Німеччині фігурка "Миколая" коштує 209 гривень, тобто 4.29 євро.

Вайнахтсман у Німеччині

До речі, у Сполучених Штатах за "Санту" від італійського виробника доведеться викласти лише $4.49, або ж 190 гривень.

Санта у США

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що відвідувач одного з одеських супермаркетів помітив "Філіпа Кіркорова" у торгівельному залі. Російський співак та відомий путініст нібито посміхався на стелажі з продукцією від італійського кухаря.