Вусатий "працівник місяця" в Аврорі розвеселив мережу (відео)

Користувачі вже розповіли, як звати пухнастика

Мережа магазинів "Аврора" продовжує дивувати мережу своїми незвичними "відвідувачами". Цього разу у Дніпрі на касі побачили кота. Пухнастик мирно спав та навіть не звертають увагу на відвідувачів.

Про це повідомляють місцеві пабліки. Зазначається, що "консультанта" побачили в "Аврорі" на Таромському (мікрорайон на заході Новокодацького району міста Дніпра).

На фото добре видно, що кіт почуває себе досить впевнено в магазині. І місцем для відпочинку обрав касу самообслуговування. Тваринка має досить непогану вгодованість та густу шерсть біло кольору з плямами. У мережі котика вже прозвали наймилішим "консультантом" магазину.

Кіт в Аврорі

У коментарях користувачі жартували, що пухнастик — "працівник" місяця, а також висували різні версії про ім'я тваринки та походження: "Молодці, що не виганяють. Здається, її звуть Буся, і вона зазвичай у "Мандарині" мешкає. Повага до дівчат, гарних покупців їм і хорошої торгівлі"; "Звати Машка, місцевий "талісман"; "Ця кицька давно там живе. Не тільки в Аврорі, в других магазинах, поряд, теж буває".

Одна з місцевих навіть розповіла, що бачила котика на власні очі. Ба більше, пробивала товар на касі, де пухнастик відпочивав, а тварина й оком не змигнула.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пакети із запахом стали дуже популярні серед українців. Вже відомо, де їх купити.