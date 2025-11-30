Кладовище маршруток у Запоріжжі: у мережі показали, як іржавіють старі "Газелі" (відео)

Серед цих автомобілів можна побачити не лише маршрутки, а й вантажні фургони

У Запоріжжі помітили цвинтар старих маршруток. Автор публікації дивується, що їх досі не порізали на метал.

Відповідне відео було опубліковано в одному з місцевих Telegram-каналів.

На кадрах – уздовж дороги стоять старі маршрутні таксі та не тільки. Там також можна побачити рештки фургонів. Переважно це "Газелі".

Коментатори зазначають, що звалищу не робочого транспорту близько 15-20 років, а завдяки цьому ролику, тепер його точно розберуть на метал.

Що стосується місця розташування цвинтаря старих маршруток, підписники повідомляють, що він знаходиться на кінцевій зупинці 22-ї та 69-ї маршруток на стику вулиці Молочної та Квіткового провулка.

Також інтернет-користувачі пишуть, що подібний цвинтар транспорту є на Південному шосе, проте там знаходяться не "Газелі".

У коментарях розгорілися суперечки про те, чи потрібно віддавати ці машини захисникам України, щоби після доопрацювання вони могли їх використовувати на фронті. Хтось висловив думку, що такий мотлох там не потрібен. Інші згадали, що цей транспорт нібито продається за гроші.

