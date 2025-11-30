Кладбище маршруток в Запорожье: в сети показали, как ржавеют старые "Газели" (видео)

Среди этих автомобилей можно увидеть не только маршрутки, но и грузовые фургоны

В Запорожье заметили кладбище старых маршруток. Автор публикации удивляется, что их до сих пор не порезали на металл.

Соответствующее видео опубликовано в одном из местных Telegram-каналов.

На кадрах – вдоль дороги стоят старые маршрутные такси и не только. Там также можно увидеть остатки фургонов. Преимущественно, это "Газели".

Комментаторы отмечают, что свалке не рабочего транспорта около 15-20 лет, а благодаря этому ролику, теперь его точно разберут на металл.

Что касается места расположения кладбища старых маршруток, подписчики сообщают, что оно находится на конечной остановке 22-й и 69-маршруток на стыке улицы Молочной и Цветочного переулка.

Также интернет-пользователи пишут, что подобное кладбище транспорта есть на Южном шоссе, однако там находятся не "Газели".

В комментариях разгорелись споры о том, нужно ли отдавать эти машины защитникам Украины, чтобы после доработки они могли их использовать на фронте. Кто-то высказал мнение, что такой хлам там не нужен. Другие упоминали, что этот транспорт якобы продается за деньги.

Ранее мы рассказали о Яворовском серном комбинате под Львовом, которое превратилось в промышленное кладбище. Там работали "шагающие" экскаваторы высотой с 30-этажное здание. Сегодня эти гиганты стоят неподвижно возле затопленного карьера.