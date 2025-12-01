Її фото облетіло на весь світ: неймовірна історія "Афганської дівчинки" Шарбат Гули (фото)

Дівчинка з табору для біженців стала обличчям війни в Афганістані

У 1985 році фото маленької афганської дівчинки з зеленими очима з’явилося на обкладинці National Geographic і стало відомим у всьому світі. Але довгий час її ім’я залишалося невідомим.

Як склалося життя героїні легендарного фото, написав "Телеграф". Її ім'я Шарбат Гула і нині їй виповнилось 53 роки.

"Афганська дівчинка" виросла: чи змінило її життя знамените фото

Шарбат Гула народилася близько 1972 року в Афганістані. На початку 80-х її рідне село було обстріляне радянськими гелікоптерами, і під час бомбардування загинули батьки дівчини. Маленька Шарбат була змушена переїхати до табору для біженців Насир-Баг на кордоні з Пакистаном.

Саме там у грудні 1984 року її помітив фотограф Стів МакКаррі. Він планував знімати учнів на уроках у наметовій школі, але одразу звернув увагу на дівчинку з незвичайними зеленими очима і серйозним поглядом. Знімок став відомим після того, як фотограф проявив плівку у Вашингтоні. Спочатку редактор National Geographic сумнівався, чи варто ставити фото на обкладинку, але згодом погодився. Так у червні 1985 року світ побачив легендарну обкладинку, яка стала символом війни та життя біженців.

Коли вона сфотографувалась вперше, їй було 12 років

Вдруге фотографію було зроблено через 18 років

У кінці 80-х Шарбат вийшла заміж за пекаря Рахмата Гула, і в 1992 році повернулася в Афганістан. Від цього шлюбу у неї народилося троє дочок.

У 2002 році Стів МакКаррі разом з командою National Geographic вирушив на пошуки "афганської дівчинки". Завдяки свідченням чоловіка Гулу вдалося знайти, а сама Шарбат була впізнана за характерним кольором очей та шрамом на носі. Жінка погодилася на нову фотосесію лише зі згоди чоловіка, а нові знімки опублікували у квітневому випуску журналу. Також вона знялася у документальному фільмі "В пошуках афганської дівчинки".

Попри світову славу, її життя сповнене проблем: у неї були труднощі з документами, за які їй загрожувало 14 років ув’язнення, а незабаром помер її чоловік. Лише з допомогою МакКаррі вдалося владнати ситуацію. Після захоплення влади Талібаном Шарбат особисто звернулася до Італії, і у 2021 році вона разом із дітьми була евакуйована до Риму, отримавши шанс на нове життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про темношкіру жінку, чиї клітини взяли без дозволу. Однак вони стали унікальними й лягли в основу досліджень багатьох серйозних захворювань.