Ее фото облетело на весь мир: невероятная история "афганской девочки" Шарбат Гулы (фото)

Девочка из лагеря для беженцев стала лицом войны в Афганистане

В 1985 году фото маленькой афганской девочки с зелеными глазами появилось на обложке National Geographic и стало известным во всем мире. Но долгое время ее имя оставалось неизвестным.

Как сложилась жизнь героини легендарного фото, написал "Телеграф". Ее зовут Шарбат Гула, и сейчас ей исполнилось 53 года.

"Афганская девочка" выросла: изменила ли ее жизнь знаменитое фото

Шарбат Гула родилась около 1972 года в Афганистане. В начале 80-х ее родное село было обстреляно советскими вертолетами, и во время бомбардировки погибли родители девушки. Маленькая Шарбат была вынуждена переехать в лагерь для беженцев Насир-Баг на границе с Пакистаном.

Именно там в декабре 1984 года ее заметил фотограф Стив МакКарри. Он планировал снимать учеников на уроках в палаточной школе, но сразу обратил внимание на девочку с необычными зелеными глазами и серьезным взглядом. Снимок стал известен после того, как фотограф проявил пленку в Вашингтоне. Сначала редактор National Geographic сомневался, стоит ли ставить фото на обложку, но впоследствии согласился. Так в июне 1985 года мир увидел легендарную обложку, которая стала символом войны и жизни беженцев.

Когда она сфотографировалась впервые, ей было 12 лет

Второй раз фотография была сделана через 18 лет

В конце 80-х Шарбат вышла замуж за пекаря Рахмата Гула, и в 1992 году вернулась в Афганистан. От этого брака у нее родились три дочери.

В 2002 году Стив МакКарри вместе с командой National Geographic отправился на поиски "афганской девочки". Благодаря показаниям мужа Гулу удалось найти, а сама Шарбат была опознана по характерному цвету глаз и шраму на носу. Женщина согласилась на новую фотосессию только с согласия мужа, а новые снимки опубликовали в апрельском выпуске журнала. Также она снялась в документальном фильме "В поисках афганской девочки".

Несмотря на мировую славу, ее жизнь наполнена проблемами: у нее были трудности с документами, за которые ей угрожало 14 лет заключения, а вскоре умер ее муж. Лишь с помощью МакКарри удалось уладить ситуацию. После захвата власти Талибаном Шарбат лично обратилась в Италию, и в 2021 году она вместе с детьми была эвакуирована в Рим, получив шанс на новую жизнь.

