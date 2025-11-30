Її клітини взяли без дозволу і це стало початком революції в медицині: історія безсмертної Генрієтти Лакс (фото)

Генрієтта Ласк — особа, яка зробила важливий внесок у наукові дослідження і не отримала особистої вигоди від нього

У 1951 році жінка зі штату Меріленду, США, звернулася до лікарні через сильний біль у животі. Вона не підозрювала, що під час лікування з її тіла буде взято зразок, який назавжди змінить медицину.

Цей випадок став початком історії, яка поєднує наукові відкриття, величезні прибутки та гірку несправедливість для її родини. Хто була ця жінка і чому її історія стала всесвітньо відомою — далі у матеріалі "Телеграф".

Жінка, унікальні клітини якої врятували тисячі життів — таємниці HeLa

У 1951 році Генрієтта Лакс, 31-річна жінка з Меріленду, звернулася до лікарні Джонса Гопкінса через сильний, постійний біль у животі. Лікарі виявили у неї рак шийки матки на пізній стадії. Під час лікування один із лікарів узяв зразок її пухлини без дозволу Генрієтти.

Фото жінки

Але клітини Генрієтти виявилися особливими. У лабораторії вони не вмирали, як це траплялося з усіма іншими людськими клітинами. Вони швидко ділилися, росли неймовірними темпами й виявилися здатними виживати вічно. Ці клітини отримали назву HeLa — за першими літерами її імені та прізвища. Вони стали першою "безсмертною" лінією людських клітин, на основі якої будували дослідження у всьому світі.

Клітини HeLa допомогли створити вакцину проти поліомієліту, досліджувати рак і ВІЛ, вивчати вплив радіації, розвивати методи клонування та штучне запліднення, а також проводити експерименти в космосі. Вони стали основою для мільярдної індустрії в медицині та біотехнологіях.

Натомість сама Генрієтта Лакс померла 4 жовтня 1951 року, через вісім місяців після діагнозу, залишивши чоловіка та п’ятьох дітей. Її родина довгі роки не знала, що клітини її матері досі живі й активно використовуються у лабораторіях по всьому світу. Вони не отримали жодної фінансової компенсації й тривалий час жили у бідності, без доступу до медичної допомоги.

Правду про клітини HeLa і їх походження розкрила журналістка Ребекка Склут у 2010 році, а у 2013 році Національні інститути здоров’я підписали угоду, що надала родині Лакс право частково контролювати використання клітин.

Ребекка Склут написала книгу про маловідому темношкіру жінку, яку поховали у безіменній могилі.

Книга про Генрієтту Лакс

Крім того, є серіал, який був знятий на основі книжки. Ось трейлер.

