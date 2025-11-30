Рус

Її клітини взяли без дозволу і це стало початком революції в медицині: історія безсмертної Генрієтти Лакс (фото)

Марина Бондаренко
Генрієтта Ласк — особа, яка зробила важливий внесок у наукові дослідження і не отримала особистої вигоди від нього

У 1951 році жінка зі штату Меріленду, США, звернулася до лікарні через сильний біль у животі. Вона не підозрювала, що під час лікування з її тіла буде взято зразок, який назавжди змінить медицину.

Цей випадок став початком історії, яка поєднує наукові відкриття, величезні прибутки та гірку несправедливість для її родини. Хто була ця жінка і чому її історія стала всесвітньо відомою — далі у матеріалі "Телеграф".

Жінка, унікальні клітини якої врятували тисячі життів — таємниці HeLa

У 1951 році Генрієтта Лакс, 31-річна жінка з Меріленду, звернулася до лікарні Джонса Гопкінса через сильний, постійний біль у животі. Лікарі виявили у неї рак шийки матки на пізній стадії. Під час лікування один із лікарів узяв зразок її пухлини без дозволу Генрієтти.

Але клітини Генрієтти виявилися особливими. У лабораторії вони не вмирали, як це траплялося з усіма іншими людськими клітинами. Вони швидко ділилися, росли неймовірними темпами й виявилися здатними виживати вічно. Ці клітини отримали назву HeLa — за першими літерами її імені та прізвища. Вони стали першою "безсмертною" лінією людських клітин, на основі якої будували дослідження у всьому світі.

Клітини HeLa допомогли створити вакцину проти поліомієліту, досліджувати рак і ВІЛ, вивчати вплив радіації, розвивати методи клонування та штучне запліднення, а також проводити експерименти в космосі. Вони стали основою для мільярдної індустрії в медицині та біотехнологіях.

Натомість сама Генрієтта Лакс померла 4 жовтня 1951 року, через вісім місяців після діагнозу, залишивши чоловіка та п’ятьох дітей. Її родина довгі роки не знала, що клітини її матері досі живі й активно використовуються у лабораторіях по всьому світу. Вони не отримали жодної фінансової компенсації й тривалий час жили у бідності, без доступу до медичної допомоги.

Правду про клітини HeLa і їх походження розкрила журналістка Ребекка Склут у 2010 році, а у 2013 році Національні інститути здоров’я підписали угоду, що надала родині Лакс право частково контролювати використання клітин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про жінку, яка хворіла на рак, але водночас не побоялась кинути виклик хімкомпаніям. Врешті решт вона змінила екологію.

