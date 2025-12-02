Путін в голові у Трампа: всю сутність "мирного плану" показали влучною карикатурою

У багатьох виникла думка, що ці 28 пунктів писалися у Кремлі

Відомий український художник-карикатурист Андрій Петренко проілюстрував сутність "мирного плану" президента США Дональда Трампа з 28 пунктів. З моменту появи над ним працює українська та американська сторони, майбутній документ вдалося зробити більш прийнятним для України.

Нагадаємо, 20 листопада США представили новий "мирний план" для України. Він складався з 28 пунктів, що є дуже вигідними для РФ та несправедливими щодо жертви її агресії — України. Наприклад, Україна має вийти з Донбасу, скоротити свою армію, відмовитися від далекобійного озброєння та вступу до НАТО.

У багатьох виникло враження, що цей "план" писався у Москві, настільки сильно він відображав бажання Кремля. Петренко наочно показав на карикатурі вплив глави Кремля Володимира Путіна на Дональда Трампа. На картинці Путін сидить у голові Трампа з задоволеним виглядом та келихом алкоголю.

Мирний план Путіна-Трампа для України — підписав карикатуру автор

Хто такий Андрій Петренко

Через свої малюнки художник прагне донести правду та викликати усмішку у складні часи. Серйозно почав займатися карикатурою під час подій Революції гідності.

Карикатура для мене — це інструмент впливу, який об’єднує людей, показує правду крізь призму гумору і допомагає пережити важкі часи з вірою у майбутнє, Андрій Петренко

