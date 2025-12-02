"Копійчана" собівартість. Скільки насправді коштує iPhone 17 на заводі

На ціну впливають не тільки запчастини, а й маркетинг, логістика тощо

Вартість нової версії iPhone щороку перевищує попередню, тому чимало людей вважають цей телефон преміумкласом. Однак його собівартість не така вже й висока.

Про це пише supercarblondie, спираючись на дані дослідників. Зазначається, що найдорожчим компонентом iPhone є процесор.

Що треба знати:

Собівартість iPhone 17 стартує від 408 доларів, а ціна — 1200 доларів

На вартість телефону в Україні впливає курс долара та податок

Акумулятор має найнижчу ціну — 4 долари

За підрахунками, виробництво одного iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ коштує Apple приблизно 408 доларів. Тобто це десь третина від поточної роздрібної ціни пристрою. У США такий iPhone 17 Pro Max коштує 1200 доларів, без податку. В Європі та Україні ціна вже йде з податком, який накладається на товар під час перетину кордону. Наприклад, версія iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ в Україні коштує від 80 000 грн або 1600 у доларах.

iPhone 17

Найдорожчий компонент 17 Pro Max — процесор A19 Pro, модем 5G, модуль камери і дисплей. Разом їх ціна складає 340 доларів. Це приблизно 83% від загальної собівартості пристрою. Ще 20 доларів корпус, 4 долари акумулятор та 20 доларів пам'ять на 256 ГБ. Оперативна пам'ять коштує 22 долари.

Зауважимо, що різниця в 790 доларів між собівартістю та ціною в магазинах — це не чистий прибуток. Адже чимало суму грошей компанія інвестує в дослідження та розробку процесорів, камер та iOS. У вартість iPhone закладено глобальне виробництво, маркетинг та логістику. Ці показники не враховувались при розрахунку собівартості, однак вони точно впливають на ціну.

Ціна iPhone 17 в Україні

Виходить, що собівартість iPhone17 Мах — 408 доларів (17 313 грн), а ціна на ринку — 1600 доларів (понад 80 тисяч грн). Фактично в Україні вартість популярного телефона щонайменше в тричі вища за ціну його виробництва.

