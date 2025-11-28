Смартфони з Північної Кореї потрапили у руки блогера: те, що він знайшов, дивує

"Оппа" стає "товаришем", а дивитись пропонують російські фільми

Два нелегальні смартфони Haeyang 701 — найдешевший та Samtaesong 8 — флагманський, контрабандою вивезені з Північної Кореї потрапили до відомого ютубера Mrwhosetheboss. Він провів детальні тести, аби з’ясувати, як виглядають мобільні технології всередині однієї з найбільш закритих держав світу. І знайшлось багато цікавого.

Телефон навчить вас "правильним" термінам

Ютубер зазначив, що на базовому рівні смартфони виглядають як звичайні пристрої, однак детальніший огляд показав масштаб державного контролю. Так, система автоматично коригувала деякі слова: введення "Південна Корея" замінювалося на "маріонеткова держава", а популярний корейський сленг "оппа" (старший брат/бойфренд) — на "товариш". Навіть слово "Корея" політизоване: Північ позначається як "Чосон", тоді як Південь виправляється на "Південний Чосон".

Телефони КНДР

"Якщо ви введете ім'я нинішнього лідера Кім Чен Ина в будь-якому додатку, текст стане жирним, щойно ви закінчите вводити слово", — каже ютубер.

Ніякого Google Play

Обидва смартфони значно поступаються світовим аналогам за технічними характеристиками. Навіть флагман скидається на "Хуавей" 2021 року. Крім того, смартфони не мають доступу до Інтернету. Єдина мережа, до якої вони можуть під’єднуватися, — це внутрішня система Mirae, доступ до якої можливий лише через спеціальне державне посвідчення. Навіть після авторизації користувач отримує доступ лише до державних новин, пропаганди, офіційних застосунків та державного телебачення. Швидкість з’єднання становить від 2 до 33 Мбіт/с — у рази менше, ніж у сусідів з Південної Кореї. Ціна Samtaesong 8 — близько 42 тисяч грн.

Найдешевший Haeyang 701

Ціна Samtaesong 8 — близько 42 тисяч грн

Тотальний контроль

Північнокорейські смартфони періодично роблять скріншоти без відома користувача. І переглянути чи видалити їх неможливо. Експерти припускають, що такі зображення створюються для подальших перевірок спецслужбами. У Північній Кореї поширення іноземних фільмів чи телешоу карається суворо, тому контроль за пристроями є одним із інструментів стеження за населенням.

Все скопійоване?

Ютубер виявив в телефоні деталі китайських виробників. Що ж до додатків — їхні значки скопійовані з відомих світових застосунків. "Тут є додаток з логотипом Microsoft Word. Ви відкриваєте його, і він пропонує вам варіанти Excel, PowerPoint і Word. Але я можу запевнити вас, що це не додатки Microsoft. Вони навіть близько не наближаються до них за функціональністю", — каже Mrwhosetheboss.

Контент, який можна подивитись чи ігри у які можна пограти теж не оригінальні. Це міжнародний контент з правками, які роблять його сумісним з ідеологією КНДР. Цікавий факт — є чимало російського контенту. "Я не зміг знайти жодного фільму з США чи Південної Кореї, але російських фільмів було безліч. Пам'ятайте, що критерієм тут є не те, які фільми найбільше подобаються північнокорейському населенню. А те, які фільми режим хоче, щоб населення дивилося", — каже ютубер.

Раніше "Телеграф" розповідав, що КНДР — один з найближчих партнерів Росії. Країна відправила чимало зброї та навіть власних солдатів на війну проти України.