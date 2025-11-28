Треба тільки найдешевші свічки: як розігріти їжу, коли немає світла
Простий і дешевий лайфхак
Коли вимикають світло, доводиться імпровізувати із приготуванням їжі. Для цього українці вже вигадали безліч лайфхаків, але що ж робити, якщо і плитка, і духовка, працюють від електрики?
Користувач Threads поділився дієвим, але дешевим способом, як розігріти їжу, коли вимикають електроенергію. Вам знадобляться звичайнісінькі свічки.
Як розігріти їжу на свічках
У духовку ставимо кілька запалених свічок-таблеток. Зверху — решітку (як з духовки), а на неї — сковорідку або невелику каструлю з їжею чи водою. Так, на це ви витратите більше часу, але не будете голодними під час блекаутів.
Цей метод — мабуть, не для великих вечерь чи складних страв, але для кип’ятку для чаю, розігрівання простої їжі або консервів — може згодитися. Проте залишати цю конструкцію без нагляду не варто, щоб не накоїти біди.
Якщо все ж експериментуєте, треба ретельно дотримуватися правил безпеки. Свічки на стабільній негорючій поверхні, далеко від дітей, домашніх тварин, меблів.
