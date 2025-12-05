Прочитайте ее и ваши желания исполнятся: сильная молитва к Николаю Чудотворцу на украинском языке

К святому Николаю часто обращаются за помощью и защитой

В субботу, 6 декабря, согласно новому церковному календарю, в Украине отмечают День святого Николая Чудотворца. В этот праздник принято посещать храм и молиться святому, прося защиты и исполнения заветных желаний.

"Телеграф" напомнил о сильной молитве к Николаю Чудотворцу на украинском языке, которая поможет вам обрести желаемое. Только читайте ее с искренней верой и чистыми намерениями.

Молитва к Николаю Чудотворцу для исполнения желания

Святий Миколай Чудотворець угоднику Господній!

За життя свого ти не відмовляв людям у проханнях їхніх,

так і нині допомагаєш всім стражденним.

Благослови мене, раба (рабу) Господнього (ім'я)

на виконання бажання потаємного мого.

Проси Господа Нашого

про дарування милості і благодаті Його.

Нехай не залишить Він

прохання моє бажане в ім'я

Господа нашого. Амінь

