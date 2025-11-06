Усього два кроки і вранці вікна сухі: чи працює незвичайний лайфхак з гранулами (відео)

Гранули силікагелю повинні поглинути надмірну вологу

Конденсат на вікнах є поширеною проблемою у багатьох будинках та квартирах. Він псує зовнішній вигляд скла, створює зайву вологу і може сприяти появі плісняви. І не всі лайфхаки здатні розв'язувати проблему.

У Tik-Tok українка поділилася відео, показавши, чи працює популярний спосіб позбутися конденсату на вікнах за допомогою гранул силікагелю. Результат її здивував.

Чи допомагають гранули силікагелю позбутися конденсату

Серед популярних способів боротьби з конденсатом часто зустрічається метод із гранулами, які вбирають зайву вологу з повітря. Ці маленькі кульки діють як природний осушувач, допомагаючи зменшити запотівання вікон.

Як позбутися конденсату на вікнах

Однак на практиці результат може бути не таким, як очікується. Українка розповіла, що для використання методу потрібно зробити лише два кроки: за допомогою малярського скотчу зробити внизу вікна "кишеню" та засипати в неї гранули силікагелю. На ранок вони мають увібрати вологу і зробити вікна сухими.

Але насправді експеримент не вдався, бо кишеня відклеїлася, а гранули розсипалися по підвіконню. На ранок вікна залишилися такими ж вологими, як і раніше.

Користувачі в коментарях наголошують, що боротися потрібно не з наслідками, а з причиною появи вологи. За їхніми словами, конденсат на вікнах найчастіше пов’язаний із поганою вентиляцією у приміщенні.

Замість сумнівних лайфхаків, вони радять придбати осушувач повітря, частіше провітрювати кімнати, замінити старі склопакети на нові, а також прибрати з підвіконня рослини.

Також коментатори вказали, що гранули насправді вбрали трохи вологу, тому стали важчими, відповідно, тому кишеня зі скотчу відклеїлася від вікна.

