Привітання з іменинами Катерини 7 грудня: барвисті картинки для найрідніших

Привітайте своїх Катрусь з святом

Сьогодні, 7 грудня, за старим стилем жінки, які носять ім'я Катерина, відзначають свої іменини. Це свято не просто про привітання, а про увагу та турботу.

Колись дівчата цього дня загадували бажання про любов і щастя, стежили за прикметами, а ще вірили в покровительство святої великомучениці Катерини — символу стійкості та розуму.

Ім’я Катерина має грецьке коріння й походить від слова katharós — "чиста", "ясна". Це жінки, які вміють тримати удар, не губиться серед хаосу, вибирає правду, навіть якщо вона незручна. У них є цей природний "внутрішній маяк" — вони ведуть вперед інших, навіть коли самі сумніваються. Часто Катерини — це люди з дуже тонким відчуттям справедливості, гострим розумом і вродженою харизмою, яку не сховаєш.

"Телеграф" зібрав для вас картинки, щоб ви могли привітати своїх Катрусь з іменинами.

