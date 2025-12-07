Коштує копійки, але працює годинами? Українка показала ідеальний пристрій на випадок блекаутів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ця гірлянда коштує лише 139 гривень
Гірлянда, яка працює без світла, "з'їдає" лише кілька відсотків заряду павербанка і коштує не всі гроші світу, мабуть, звучить як мрія. Проте саме такою знахідкою з "Аврори" поділилася українка.
Користувачка Threads показала гірлянду, яка врятує вас під час вимкнень електроенергії. Але найприємніше те, що вона коштує лише 139 гривень.
За словами користувачки, гірлянда працює напрочуд економно — навіть невеликий павербанк тримає світло кілька годин без помітних втрат заряду. Завдяки цьому вона стала оптимальним варіантом для вечірнього освітлення під час планових чи аварійних вимкнень світла.
Гірлянда має м’яке тепле світло, достатнє для того, щоб освітити кімнату. Її можна під’єднати не лише до павербанка, а й до ноутбука або будь-якого іншого USB-джерела.
Це проста, але дієва річ, яка допоможе пережити темні години без зайвих витрат і нервів. І хоч гірлянда призначена як декор, в наші часи вона стала справжньою рятівницею.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в "Аврорі" безкоштовно роздають ялинкові іграшки. Дізнайтеся, як їх отримати.