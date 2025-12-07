Коштує копійки, але працює годинами? Українка показала ідеальний пристрій на випадок блекаутів

Ця гірлянда коштує лише 139 гривень

Гірлянда, яка працює без світла, "з'їдає" лише кілька відсотків заряду павербанка і коштує не всі гроші світу, мабуть, звучить як мрія. Проте саме такою знахідкою з "Аврори" поділилася українка.

Користувачка Threads показала гірлянду, яка врятує вас під час вимкнень електроенергії. Але найприємніше те, що вона коштує лише 139 гривень.

За словами користувачки, гірлянда працює напрочуд економно — навіть невеликий павербанк тримає світло кілька годин без помітних втрат заряду. Завдяки цьому вона стала оптимальним варіантом для вечірнього освітлення під час планових чи аварійних вимкнень світла.

Гірлянда з "Аврори"

Гірлянда має м’яке тепле світло, достатнє для того, щоб освітити кімнату. Її можна під’єднати не лише до павербанка, а й до ноутбука або будь-якого іншого USB-джерела.

Це проста, але дієва річ, яка допоможе пережити темні години без зайвих витрат і нервів. І хоч гірлянда призначена як декор, в наші часи вона стала справжньою рятівницею.

