Стоит копейки, но работает часами? Украинка показала идеальное устройство на случай блекаутов

Эта гирлянда стоит всего 139 гривен

Гирлянда, которая работает без света, "съедает" лишь несколько процентов заряда павербанка и стоит не все деньги мира, наверное, звучит как мечта. Однако именно такой находкой из "Авроры" поделилась украинка.

Пользователь Threads показал гирлянду, которая спасет вас во время отключения электроэнергии. Но самое приятное, что она стоит всего 139 гривен.

По словам пользовательницы, гирлянда работает удивительно экономно — даже небольшой павербанк держит свет несколько часов без заметных потерь заряда. Благодаря этому он стал оптимальным вариантом для вечернего освещения во время плановых или аварийных отключений света.

Гирлянда из "Авроры"

Гирлянда имеет мягкий теплый свет, достаточный для того, чтобы осветить комнату. Ее можно подключить не только к павербанку, но и к ноутбуку или любому другому USB-источнику.

Это простая, но действенная вещь, которая поможет пережить темные часы без лишних трат и нервов. И хотя гирлянда предназначена как декор, в наше время она стала настоящей спасительницей.

