В "Аврорі" безкоштовно роздають новорічні іграшки: як їх отримати (фото)

Багато покупців не знали умов отримання подарунку

Напередодні новорічних свят магазини пропонують широкий асортимент товарів, зокрема ялинкових іграшок. Українка розповіла, що у мультимаркеті "Аврора" отримати один із наборів новорічних прикрас можна безплатно.

Жінка зробила публікацію в Threads і розповіла, як їй по акції вдалося отримати набір ялинкових іграшок. Але в коментарях багато хто почав обурюватися, що не знали про такі умови магазину.

Українка показала набір іграшок та сказала, що отримала його безплатно, коли купила товари в "Аврорі" на 299 гривень. За умовами, чек має бути мінімум на 299 гривень і в ньому має бути один новорічний товар.

Новорічний набір іграшок в "Аврорі"

Але в коментарях покупці почали писати, що купили товарів на суму значно більше і чек містив новорічні товари, але касири про акцію їм не повідомили:

Я закупилася на 400+, дівчина на касі мовчала про подарунок, я уточнила, чи акція діє на мій чек, вона без бажання дістала кульки з-під столу;

Дуже цікаво. А з якого числа акція? У мене була покупка на 299 та гірлянда в чеку. Ніхто не говорив про кульки;

Вчора купувала теж на більшу суму, новорічний товар був у чеку, на касі ніхто не подарував кульок.

Інші користувачі відзначили, що отримали такі набори ялинкових іграшок у подарунок, виконавши умови:

Я також сьогодні такі отримала (чек був на 350 грн, була гірлянда в чеку). Говорили, що ще адвент календар можна отримати, але в магазині їх ще немає;

А я отримала, там потрібний чек на 299 і будь-яка новорічнуа іграшка;

Може потрібно рівно 299;

Теж сьогодні отримала його за 10 коп. Дівчинка сама розповіла про цю акцію.

Зазначимо, що на сайті "Аврори" про цю акцію не розказано, але вартість набору таких ялинкових іграшок становить 399 гривень. У ньому 16 новорічних куль, оформлених у бронзовому стилі.

Новорічні іграшки в "Аврорі"

"Телеграф" писав раніше, українка показала знахідку з "Аврори", яка виручить під час блекауту. Вона коштує лише 55 гривень.