Віддав Росії озброєння і послабив українську армію. Де зараз ексміністр оборони Кузьмук

Росіянам були передані стратегічні ракети та бомбардувальники

Колишній міністр оборони України та ексрегіонал Олександр Кузьмук у березні 2022 року заявив, що приєднався до лав тероборони. "Телеграф" розповідає, де зараз 71-річний генерал, який роззброїв Збройні сили за Леоніда Кучми.

Що потрібно знати:

Олександр Кузьмук двічі очолював Міноборони України

Під його керівництвом Україна передала Росії сотні танків, літаків та ракет, які пізніше застосовувалися проти України

Його кар’єра супроводжувалася резонансними інцидентами

Кузьмук народився 17 квітня 1954 року у селі Дятилівка Хмельницької області у сім’ї військовослужбовця. 1975 року закінчив Харківське вище танкове командне училище. У 1983 році — Військову академію бронетанкових військ імені Малиновського. 1998 року — Академію Збройних сил України, отримавши кваліфікацію "магістр державного військового управління".

З 1975 по 1990 рік служив у ЗС СРСР, пройшовши шлях від командира танкового взводу до заступника командира дивізії. У 1990-1995 роках обіймав посади начальника штабу, командира дивізії та 32-го армійського корпусу у Криму. 7 жовтня 1995 року призначений командувачем Національної гвардії України.

Кузьмук двічі очолював Міноборони України при президентові Кучмі (1996-2001 і 2004-2005). У 2007 році був віцепрем’єром, а також тричі обирався народним депутатом (4-е, 6-е та 7-е скликання) від блоку "За єдину Україну" та Партії регіонів. 2019 року Зеленський звільнив його з військової служби за віком, але залишив право носити форму.

Віддав Росії українську зброю

У 2018 році Київський науково-дослідний інститут судових експертиз на замовлення Верховної Ради встановив, що під час керівництва Олександра Кузьмука (з 24 вересня 2004 по 3 лютого 2005 року) зі складу ЗСУ було виведено 248 ПЗРК, 136 танків, 781 БМП/БТР, 96 літаків і 18 вертольотів Міноборони.

У 2023 році журналісти "Схем" встановили, що Росія використовує проти України крилаті ракети Х-55, які Київ передав Москві 1999 року (за Кузьмука) в рамках обміну озброєнь на списання газового боргу. Тоді Україна передала вісім Ту-160, три Ту-95МС та 575 ракет Х-55 на суму 275 млн грн. Порівняння серійних номерів показало понад десять збігів із ракетами, використаними РФ в ударах по Україні у 2022-2023 роках.

Інші гучні скандали

У квітні 2000 року ракета "Точка-У", запущена з полігону в Чернігівській області, відхилилася від курсу та вразила дев’ятиповерховий будинок у Броварах. Загинуло троє людей, п’ятеро отримали поранення. Міноборони три дні не визнавало вини, а міністр Кузьмук, попри докази, відмовився йти у відставку.

Найбільш резонансним став епізод червня 2013 року, коли Кузьмук разом зі 147 нардепами (в основному із ПР та КПУ) звернувся до польського Сейму з проханням визнати Волинську трагедію геноцидом поляків. Це викликало протести серед українських політиків та громадськості, а польський Сейм у результаті ухвалив м’якшу постанову.

Де зараз Олександр Кузьмук

З 2022 Кузьмук був радником вже третього командувача Силами ТрО. Він прийшов за часів Ігоря Танцюри, потім працював за Анатолія Баргілевича і був радником Ігоря Плахути. 6 грудня 2025 року стало відомо, що Кузьмук, за якого Україна передала РФ свої крилаті ракети та стратегічні бомбардувальники, взяв участь у нагородженні військовослужбовців сил ТрО з нагоди Дня ЗСУ.

У неділю, 7 грудня, командувач силами територіальної оборони ЗСУ Ігор Плахута звільнив скандального ексміністра оборони.

Генерал армії Олександр Кузьмук був призначений позаштатним радником Командувача Сил ТрО ЗСУ відповідним наказом від 14.10.2022 року. Згідно із сьогоднішнім рішенням Командувача Сил ТРО ЗСУ, Олександр Кузьмук звільнений з позиції позаштатного радника Сили тероборони ЗСУ

Наказ про звільнення Олександра Кузьмука

Нагадаємо, що у квітні 2024 року Кузьмук засвітився у Монако. За його словами, він приїхав на Лазурний берег на три дні до родичів, які нібито мають у Монако нерухомість, яку було придбано ще до повномасштабної війни.