Віддав Росії ракети, якими вона бомбардує Україну: куди зник генерал Кузьмук

Кузьменко був звільнений із військової служби Володимиром Зеленським у 2019 році

Олександр Кузьмук — колишній генерал армії України, нардеп і командувач Нацгвардії. Його діяльність пов’язана із державними нагородами і реформами Збройних Сил, але водночас зі резонансними подіями. Зокрема, ракетний удар по житловому будинку і катастрофа російського літака над Чорним морем.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз генерал Кузьмук. Ми також пригадали про здобутки та скандали, пов’язані з ним.

Звання генерала української армії Кузьмук отримав у 1998 році. Серед винагород військового діяча — орден "За заслуги" III ступеня, ордени Богдана Хмельницького I–III ступенів, орден Данила Галицького, іноземні ордени престижу.

Олександр Кузьмук має багато винагород

Резонансні події

Згідно з розслідуванням "Схем", Кузьмук підписав угоду про передачу Росії низки Ту-160, Ту-95МС та сотень ракет Х-55. Угода була підписана в Ялті у 1999 році між урядом України (очолюваним Валерієм Пустовойтенком) і урядом Росії (на чолі з Володимиром Путіним). Її було підписано в обмін на списання газових боргів — загалом на суму близько 275 мільйонів доларів.

Кузьмук також двічі обіймав посаду Міністра оборони України. За першої каденції, з липня 1996 по жовтень 2001, трапилося дві суперечливі події.

Зокрема, у квітні 2000 року стався нещасний випадок. З полігону в Чернігівській області було запущено ракету "Точка-У", яка зійшла з курсу і потрапила у дев’ятиповерховий житловий будинок у Броварах. Тоді загинуло троє людей, п’ятеро отримали поранення.

Олександр Кузьмук

У жовтні 2001 року над Чорним морем було збито пасажирський літак Ту-154, який виконував рейс Тель-Авів — Новосибірськ. Міждержавний авіаційний комітет постановив, що літак збила ракета С-200, випущена під час українських навчань ППО. Однак також є версія про те, що насправді цю ракету випустила Росія, а Україна просто взяла на себе відповідальність. Зокрема, Кузьмук публічно визнав відповідальність і вибачився перед родинами загиблих. Катастрофа забрала життя 78 людей.

Де зараз генерал Кузьмук

У жовтні 2019 року Кузьмука було звільнено з військової служби за віком. Однак із правом носити військову форму. Проте він залишився радником Міністерства оборони. У 2022 році він відвідав Кам'янський район і вручив нагороди пораненим воїнам.

Олександра Кузьмука звільнив Володимир Зеленський

За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення, 21 лютого 2022 року, Кузьмук вступив до лав територіальної оборони України як доброволець. Через поважний вік він не міг бути мобілізованим офіційно, але сам Олександр наполіг на тому, що хоче доєднатися до ТРО.

Олександр Кузьмук доєднався до ТРО ще до початку великої війни

У квітні 2024 року Кузьмук засвітився у Монако. Як розповів сам генерал у коментарі кореспонденту, там він відзначав своє 70-річчя. Він стверджував, що святкування було "скромним" — в колі родини. Водночас ексміністр зазначив, що приїхав на три дні до родичів, які мають у Монако нерухомість, яку придбали ще до війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз легендарний генерал Марченко. Саме завдяки йому росіяни не змогли прорватися до Одеси на початку повномасштабного вторгнення.